22 февраля 2024

Евросоюз ввел санкции против оборонных заводов Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
На курганских производителей наложили санкции за связь с оборонным комплексом РФ Фото:

Два курганских оборонных производства попали под санкции Евросоюза. Эта информация опубликована на официальном сайте Совета ЕС.

«Изменения в регламенте ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями РФ (конфликт на Украине — прим. URA.RU). В список внесены ПАО „Курганмашзавод“ и ОАО „Курганприбор“», — написано на портале ведомства. В перечень попали физические и юридические лица, организации и учреждения, которые являются частью российского военно-промышленного комплекса или имеют другие связи с оборонным сектором России.

Под санкции ЕС попали промышленные производства стран, поддерживающих РФ. Москва в ответ на 13-й пакет ограничений расширила список представителей европейских институтов и членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.

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Два курганских оборонных производства попали под санкции Евросоюза. Эта информация опубликована на официальном сайте Совета ЕС. «Изменения в регламенте ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями РФ (конфликт на Украине — прим. URA.RU). В список внесены ПАО „Курганмашзавод“ и ОАО „Курганприбор“», — написано на портале ведомства. В перечень попали физические и юридические лица, организации и учреждения, которые являются частью российского военно-промышленного комплекса или имеют другие связи с оборонным сектором России. Под санкции ЕС попали промышленные производства стран, поддерживающих РФ. Москва в ответ на 13-й пакет ограничений расширила список представителей европейских институтов и членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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