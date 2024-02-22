Евросоюз ввел санкции против оборонных заводов Кургана

Два курганских оборонных производства попали под санкции Евросоюза. Эта информация опубликована на официальном сайте Совета ЕС.
«Изменения в регламенте ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями РФ (конфликт на Украине — прим. URA.RU). В список внесены ПАО „Курганмашзавод“ и ОАО „Курганприбор“», — написано на портале ведомства. В перечень попали физические и юридические лица, организации и учреждения, которые являются частью российского военно-промышленного комплекса или имеют другие связи с оборонным сектором России.
Под санкции ЕС попали промышленные производства стран, поддерживающих РФ. Москва в ответ на 13-й пакет ограничений расширила список представителей европейских институтов и членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.
Два курганских оборонных производства попали под санкции Евросоюза. Эта информация опубликована на официальном сайте Совета ЕС. «Изменения в регламенте ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями РФ (конфликт на Украине — прим. URA.RU). В список внесены ПАО „Курганмашзавод“ и ОАО „Курганприбор“», — написано на портале ведомства. В перечень попали физические и юридические лица, организации и учреждения, которые являются частью российского военно-промышленного комплекса или имеют другие связи с оборонным сектором России. Под санкции ЕС попали промышленные производства стран, поддерживающих РФ. Москва в ответ на 13-й пакет ограничений расширила список представителей европейских институтов и членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ.