На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 56-летняя женщина за рулем Suzuki не уступила дорогу ВАЗ 21124, водителем которой был 22-летний Василий. После лобового столкновения иномарку опрокинуло в кювет, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя автомашиной Suzuki SX4, на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево, в нарушение ПДД, не предоставила преимущество в движении встречному транспортному средству ВАЗ 21124, и допустила с ним столкновение с последующим опрокидыванием своего транспорта вправо в кювет», — сказано в сообщении. Обоих участников ДТП доставили в больницу.
Оказалось, что женщина имеет стаж вождения 17 лет, а 22-летний мужчина всего один год. Автоинспекторы продолжают устанавливать причины и обстоятельства аварии.
Вечером 22 февраля на свердловской трассе произошло лобовое ДТП. Пострадавшего водителя ВАЗ доставили в больницу, где он пробыл в коме, но впоследствии скончался. У погибшего остались сестра и мать.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.