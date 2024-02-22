22 февраля 2024

Автоинспекторы раскрыли подробности ДТП, в котором погиб 22-летний свердловчанин. Фото

Автомобилю, где находился 22-летний свердловчанин, не уступили дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль женщины опрокинулся в кювет Фото:

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 56-летняя женщина за рулем Suzuki не уступила дорогу ВАЗ 21124, водителем которой был 22-летний Василий. После лобового столкновения иномарку опрокинуло в кювет, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя автомашиной Suzuki SX4, на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево, в нарушение ПДД, не предоставила преимущество в движении встречному транспортному средству ВАЗ 21124, и допустила с ним столкновение с последующим опрокидыванием своего транспорта вправо в кювет», — сказано в сообщении. Обоих участников ДТП доставили в больницу.

Оказалось, что женщина имеет стаж вождения 17 лет, а 22-летний мужчина всего один год. Автоинспекторы продолжают устанавливать причины и обстоятельства аварии.

Вечером 22 февраля на свердловской трассе произошло лобовое ДТП. Пострадавшего водителя ВАЗ доставили в больницу, где он пробыл в коме, но впоследствии скончался. У погибшего остались сестра и мать.

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На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск 56-летняя женщина за рулем Suzuki не уступила дорогу ВАЗ 21124, водителем которой был 22-летний Василий. После лобового столкновения иномарку опрокинуло в кювет, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя автомашиной Suzuki SX4, на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево, в нарушение ПДД, не предоставила преимущество в движении встречному транспортному средству ВАЗ 21124, и допустила с ним столкновение с последующим опрокидыванием своего транспорта вправо в кювет», — сказано в сообщении. Обоих участников ДТП доставили в больницу. Оказалось, что женщина имеет стаж вождения 17 лет, а 22-летний мужчина всего один год. Автоинспекторы продолжают устанавливать причины и обстоятельства аварии. Вечером 22 февраля на свердловской трассе произошло лобовое ДТП. Пострадавшего водителя ВАЗ доставили в больницу, где он пробыл в коме, но впоследствии скончался. У погибшего остались сестра и мать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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