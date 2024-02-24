Поляки вывалили две тонны навоза перед виллой российского посла в Варшаве

24 февраля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Власти РФ еще не отреагировали на провокацию польских активистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские активисты, которые поддерживают идеи «Евромайдана», вывалили две тонны навоза перед виллой посла РФ в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «Активисты вывалили две тонны навоза перед виллой российского посла в Варшаве. Рядом с кучей навоза виднеется российский флаг в красной краске», — сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на AFP. Активисты выступили за высылку российских дипломатов из Польши. Они уверены, что опасность глобального конфликта якобы связана с угрозой от России. Акции протеста прошли еще в нескольких местах в Варшаве. Поляки связали их с годовщиной спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с Западом ни сейчас, ни в будущем. По его словам, спецоперация будет завершена после достижения поставленных целей.

Польские активисты, которые поддерживают идеи «Евромайдана», вывалили две тонны навоза перед виллой посла РФ в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «Активисты вывалили две тонны навоза перед виллой российского посла в Варшаве. Рядом с кучей навоза виднеется российский флаг в красной краске», — сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на AFP. Активисты выступили за высылку российских дипломатов из Польши. Они уверены, что опасность глобального конфликта якобы связана с угрозой от России. Акции протеста прошли еще в нескольких местах в Варшаве. Поляки связали их с годовщиной спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с Западом ни сейчас, ни в будущем. По его словам, спецоперация будет завершена после достижения поставленных целей.