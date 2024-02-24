Поляки вывалили две тонны навоза перед виллой российского посла в Варшаве

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Навозохранилище красногорского свинокомплекса "Ариант". Челябинск, навоз, свиные фекалии
Власти РФ еще не отреагировали на провокацию польских активистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польские активисты, которые поддерживают идеи «Евромайдана», вывалили две тонны навоза перед виллой посла РФ в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Активисты вывалили две тонны навоза перед виллой российского посла в Варшаве. Рядом с кучей навоза виднеется российский флаг в красной краске», — сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на AFP.

Активисты выступили за высылку российских дипломатов из Польши. Они уверены, что опасность глобального конфликта якобы связана с угрозой от России.

Акции протеста прошли еще в нескольких местах в Варшаве. Поляки связали их с годовщиной спецоперации России на Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с Западом ни сейчас, ни в будущем. По его словам, спецоперация будет завершена после достижения поставленных целей.

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Польские активисты, которые поддерживают идеи «Евромайдана», вывалили две тонны навоза перед виллой посла РФ в Польше Сергея Андреева. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «Активисты вывалили две тонны навоза перед виллой российского посла в Варшаве. Рядом с кучей навоза виднеется российский флаг в красной краске», — сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на AFP. Активисты выступили за высылку российских дипломатов из Польши. Они уверены, что опасность глобального конфликта якобы связана с угрозой от России. Акции протеста прошли еще в нескольких местах в Варшаве. Поляки связали их с годовщиной спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с Западом ни сейчас, ни в будущем. По его словам, спецоперация будет завершена после достижения поставленных целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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