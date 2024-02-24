В ХМАО нефтесервисная компания ищет сотрудников на зарплату от 160 тысяч рублей

В ХМАО нефтесервисная компания «ФракДжет-Волга» ищет инженера-электрика, технолога, токаря и разных машинистов. Зарплаты у специалистов от 160 до 297 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «РаботаРоссии».
«Компания приглашает на работу инженера-энергетика на зарплату до 197 тысяч рублей. У кандидата должно быть высшее профильное образование и опыт работы от трех лет с бригадами КРС. Сотруднику нужно будет обеспечивать бесперебойную работу энергетического оборудования», — указано в объявлении.
Помимо этого, предприятие нуждается в технологе колтюбинга. Работник должен обеспечивать выполнение производственных заданий по ремонту скважин, контролировать ритмичность работы бригад ГНКТ. Зарплата — 297 тысяч рублей. Еще организация ищет токаря на зарплату в 160 тысяч рублей. Кроме того, нужны машинисты: насосной установки на зарплату в 228 тысяч рублей, ППДУ — 180 тысяч рублей, кислотного агрегата — 179 тысяч рублей.
Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Норд-Сервис» искала инженера-технолога на зарплату до 300 тысяч рублей. Представители организации уточнили, что нужен специалист с опытом работы от года.
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