24 февраля 2024
23 февраля 2024

В ХМАО нефтесервисная компания ищет сотрудников на зарплату от 160 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство скоростных электропоездов Ласточка на заводе Уральские локомотивы. Екатеринбург, кабина машиниста
Нефтесервисная компания ищет машинистов Фото:

В ХМАО нефтесервисная компания «ФракДжет-Волга» ищет инженера-электрика, технолога, токаря и разных машинистов. Зарплаты у специалистов от 160 до 297 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «РаботаРоссии».

«Компания приглашает на работу инженера-энергетика на зарплату до 197 тысяч рублей. У кандидата должно быть высшее профильное образование и опыт работы от трех лет с бригадами КРС. Сотруднику нужно будет обеспечивать бесперебойную работу энергетического оборудования», — указано в объявлении.

Помимо этого, предприятие нуждается в технологе колтюбинга. Работник должен обеспечивать выполнение производственных заданий по ремонту скважин, контролировать ритмичность работы бригад ГНКТ. Зарплата — 297 тысяч рублей. Еще организация ищет токаря на зарплату в 160 тысяч рублей. Кроме того, нужны машинисты: насосной установки на зарплату в 228 тысяч рублей, ППДУ — 180 тысяч рублей, кислотного агрегата — 179 тысяч рублей.

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Норд-Сервис» искала инженера-технолога на зарплату до 300 тысяч рублей. Представители организации уточнили, что нужен специалист с опытом работы от года.

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В ХМАО нефтесервисная компания «ФракДжет-Волга» ищет инженера-электрика, технолога, токаря и разных машинистов. Зарплаты у специалистов от 160 до 297 тысяч рублей. Информация размещена на сайте «РаботаРоссии». «Компания приглашает на работу инженера-энергетика на зарплату до 197 тысяч рублей. У кандидата должно быть высшее профильное образование и опыт работы от трех лет с бригадами КРС. Сотруднику нужно будет обеспечивать бесперебойную работу энергетического оборудования», — указано в объявлении. Помимо этого, предприятие нуждается в технологе колтюбинга. Работник должен обеспечивать выполнение производственных заданий по ремонту скважин, контролировать ритмичность работы бригад ГНКТ. Зарплата — 297 тысяч рублей. Еще организация ищет токаря на зарплату в 160 тысяч рублей. Кроме того, нужны машинисты: насосной установки на зарплату в 228 тысяч рублей, ППДУ — 180 тысяч рублей, кислотного агрегата — 179 тысяч рублей. Подрядчик «Роснефти» в ХМАО — компания «Норд-Сервис» искала инженера-технолога на зарплату до 300 тысяч рублей. Представители организации уточнили, что нужен специалист с опытом работы от года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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