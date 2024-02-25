В ЯНАО общественник получил госнаграду за мужество на СВО

Зампреда наградили в зоне СВО (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Заместителя председателя Общественной палаты Салехарда Алексея Дегтярева наградили медалью Жукова. Об этом рассказали в администрации окружной столицы.
«Это не только моя награда, это награда и моих ребят, кто рисковал жизнью при выполнении боевых задач», — привели комментарий Дегтярева в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Мужчину наградили в зоне спецоперации в День защитника Отечества.
Ранее URA.RU сообщало о награждении участников СВО и волонтеров в Салехарде. В торжественном мероприятии принял участие глава окружной столицы Алексей Титовский.
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