В ЯНАО общественник получил госнаграду за мужество на СВО

Зампреда общественной палаты Салехарда Дегтярева наградили медалью Жукова

26 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Зампреда наградили в зоне СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместителя председателя Общественной палаты Салехарда Алексея Дегтярева наградили медалью Жукова. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Это не только моя награда, это награда и моих ребят, кто рисковал жизнью при выполнении боевых задач», — привели комментарий Дегтярева в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Мужчину наградили в зоне спецоперации в День защитника Отечества. Ранее URA.RU сообщало о награждении участников СВО и волонтеров в Салехарде. В торжественном мероприятии принял участие глава окружной столицы Алексей Титовский.

Заместителя председателя Общественной палаты Салехарда Алексея Дегтярева наградили медалью Жукова. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Это не только моя награда, это награда и моих ребят, кто рисковал жизнью при выполнении боевых задач», — привели комментарий Дегтярева в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Мужчину наградили в зоне спецоперации в День защитника Отечества. Ранее URA.RU сообщало о награждении участников СВО и волонтеров в Салехарде. В торжественном мероприятии принял участие глава окружной столицы Алексей Титовский.