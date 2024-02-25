25 февраля 2024
24 февраля 2024

В ЯНАО общественник получил госнаграду за мужество на СВО

Зампреда общественной палаты Салехарда Дегтярева наградили медалью Жукова
© Служба новостей «URA.RU»
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Зампреда наградили в зоне СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместителя председателя Общественной палаты Салехарда Алексея Дегтярева наградили медалью Жукова. Об этом рассказали в администрации окружной столицы.

«Это не только моя награда, это награда и моих ребят, кто рисковал жизнью при выполнении боевых задач», — привели комментарий Дегтярева в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Мужчину наградили в зоне спецоперации в День защитника Отечества.

Ранее URA.RU сообщало о награждении участников СВО и волонтеров в Салехарде. В торжественном мероприятии принял участие глава окружной столицы Алексей Титовский.

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Заместителя председателя Общественной палаты Салехарда Алексея Дегтярева наградили медалью Жукова. Об этом рассказали в администрации окружной столицы. «Это не только моя награда, это награда и моих ребят, кто рисковал жизнью при выполнении боевых задач», — привели комментарий Дегтярева в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Мужчину наградили в зоне спецоперации в День защитника Отечества. Ранее URA.RU сообщало о награждении участников СВО и волонтеров в Салехарде. В торжественном мероприятии принял участие глава окружной столицы Алексей Титовский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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