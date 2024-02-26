Основателя бренда Putin Team Шишкина впечатлили дизайнеры одежды из ХМАО. Фото

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Годовое Общее собрание СОССП. Нижний Тагил, дмитрий шишкин
Основатель бренда Putin Team Дмитрий Шишкин впечатлился одеждой дизайнеров из ХМАО Фото:

Основатель российского бренда одежды Putin Team Russia Дмитрий Шишкин высоко оценил дизайнеров из ХМАО на показе, который прошел на ВДНХ в Москве. Шишкина впечатлили креативные решения в образах моделей, сообщил департамент молодежной политики Югры в соцсети «Вконтакте».

«Югорские дизайнеры одежды удостоились высокой похвалы от создателя бренда Putin Team Russia Дмитрия Шишкина. Посетив показ «О! Югра. Модный дом», который прошел на ВДНХ под эгидой выставки-форума «Россия», он отметил креативные решения и назвал уровень развития брендов ХМАО очень достойным, — говорится в сообщении.

Коллекционные линейки показали на подиуме в Доме молодежи. Модели продефилировали в образах, созданных по мотивам мифологических персонажей северных народов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов.

Основатель российского бренда одежды Putin Team Russia Дмитрий Шишкин высоко оценил дизайнеров из ХМАО на показе, который прошел на ВДНХ в Москве
Основатель российского бренда одежды Putin Team Russia Дмитрий Шишкин высоко оценил дизайнеров из ХМАО на показе, который прошел на ВДНХ в Москве
Фото:

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Основатель российского бренда одежды Putin Team Russia Дмитрий Шишкин высоко оценил дизайнеров из ХМАО на показе, который прошел на ВДНХ в Москве. Шишкина впечатлили креативные решения в образах моделей, сообщил департамент молодежной политики Югры в соцсети «Вконтакте». «Югорские дизайнеры одежды удостоились высокой похвалы от создателя бренда Putin Team Russia Дмитрия Шишкина. Посетив показ «О! Югра. Модный дом», который прошел на ВДНХ под эгидой выставки-форума «Россия», он отметил креативные решения и назвал уровень развития брендов ХМАО очень достойным, — говорится в сообщении. Коллекционные линейки показали на подиуме в Доме молодежи. Модели продефилировали в образах, созданных по мотивам мифологических персонажей северных народов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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