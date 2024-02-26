Основатель российского бренда одежды Putin Team Russia Дмитрий Шишкин высоко оценил дизайнеров из ХМАО на показе, который прошел на ВДНХ в Москве. Шишкина впечатлили креативные решения в образах моделей, сообщил департамент молодежной политики Югры в соцсети «Вконтакте».
«Югорские дизайнеры одежды удостоились высокой похвалы от создателя бренда Putin Team Russia Дмитрия Шишкина. Посетив показ «О! Югра. Модный дом», который прошел на ВДНХ под эгидой выставки-форума «Россия», он отметил креативные решения и назвал уровень развития брендов ХМАО очень достойным, — говорится в сообщении.
Коллекционные линейки показали на подиуме в Доме молодежи. Модели продефилировали в образах, созданных по мотивам мифологических персонажей северных народов.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов.
Основатель российского бренда одежды Putin Team Russia Дмитрий Шишкин высоко оценил дизайнеров из ХМАО на показе, который прошел на ВДНХ в Москве
Фото: группа «Департамент молодежной политики Югры» в соцсети «Вконтакте»
Основатель российского бренда одежды Putin Team Russia Дмитрий Шишкин высоко оценил дизайнеров из ХМАО на показе, который прошел на ВДНХ в Москве. Шишкина впечатлили креативные решения в образах моделей, сообщил департамент молодежной политики Югры в соцсети «Вконтакте».
«Югорские дизайнеры одежды удостоились высокой похвалы от создателя бренда Putin Team Russia Дмитрия Шишкина. Посетив показ «О! Югра. Модный дом», который прошел на ВДНХ под эгидой выставки-форума «Россия», он отметил креативные решения и назвал уровень развития брендов ХМАО очень достойным, — говорится в сообщении. Коллекционные линейки показали на подиуме в Доме молодежи. Модели продефилировали в образах, созданных по мотивам мифологических персонажей северных народов.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова похвалила дизайнеров местных брендов одежды, которые развивают индустрию дизайна в округе. Сама Комарова предпочитает традиционный колорит вместо люксовых брендов.