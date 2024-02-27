Елена Овчинникова руководит управлением РКН по Курганской области 12 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководителю управления Роскомнадзора по Курганской области Елене Овчинниковой вручили благодарность президента РФ. Об этом она рассказала URA.RU.

«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — говорится в благодарности президента РФ. Ее вручал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов. Мероприятие состоялось в Центральном аппарате. Всего было награждено 15 руководителей территориальных органов из 89.

«Хочу подчеркнуть, что это награда всего моего коллектива, который я формировала 12 лет — именно столько являюсь руководителем. Наш коллектив способен выполнять любые задачи по охране информационной безопасности страны. Очень горжусь! Благодарна президенту, руководству РКН за достойную оценку моего серьезного труда. Накануне выборов президента это в особенности значимая награда», — уточнила Овчинникова.

Сейчас группа руководителей территориальных управлений РКН направляется на выставку «Россия» на ВДНХ. Они посетят стенд связи и региональные стенды, в том числе стенд Курганской области.

Елена Овчинникова назначена руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Курганской области в сентябре 2012 года. В структуре РКН работала в различных должностях с 2008 года. Ранее была шеф-редактором ТК «Регион 45», работала в «ТВ-Губерния» на должности начальника отдела репортажа, была корреспондентом газеты «Курган и курганцы».

В 1995 году окончила Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М.Горького по специальности «Журналистика», присвоена квалификация «Журналист». В 2011 году окончила ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», присуждена степень Магистра по направлению «Юриспруденция».

Главе курганского РКН Елене Овчинниковой вручили благодарность президента РФ Фото предоставлено Еленой Овчинниковой