В Тюмени три дня не могут найти мужчину. Фото

27 февраля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

37-летний тюменец Михаил Карманов пропал три дня назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал 37-летний мужчина. Михаила Карманова не могут найти с 24 февраля. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Михаил Карманов, 37 лет. С 24 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глава темно-зеленые », — сообщают в организации. Несколькими днями ранее в Тюмени пропала женщина 1980 года рождения. Она которая нуждается в медицинской помощи. Фото: Лиза Алерт

В Тюмени пропал 37-летний мужчина. Михаила Карманова не могут найти с 24 февраля. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Михаил Карманов, 37 лет. С 24 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глава темно-зеленые », — сообщают в организации. Несколькими днями ранее в Тюмени пропала женщина 1980 года рождения. Она которая нуждается в медицинской помощи.