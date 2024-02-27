37-летний тюменец Михаил Карманов пропал три дня назад
В Тюмени пропал 37-летний мужчина. Михаила Карманова не могут найти с 24 февраля. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Михаил Карманов, 37 лет. С 24 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глава темно-зеленые », — сообщают в организации.
Несколькими днями ранее в Тюмени пропала женщина 1980 года рождения. Она которая нуждается в медицинской помощи.
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