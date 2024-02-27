В Тюмени три дня не могут найти мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Темный переулок. Тюмень, преступник, мужчина, темный переулок
37-летний тюменец Михаил Карманов пропал три дня назад Фото:

В Тюмени пропал 37-летний мужчина. Михаила Карманова не могут найти с 24 февраля. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Михаил Карманов, 37 лет. С 24 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глава темно-зеленые », — сообщают в организации.

Несколькими днями ранее в Тюмени пропала женщина 1980 года рождения. Она которая нуждается в медицинской помощи.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени пропал 37-летний мужчина. Михаила Карманова не могут найти с 24 февраля. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Михаил Карманов, 37 лет. С 24 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глава темно-зеленые », — сообщают в организации. Несколькими днями ранее в Тюмени пропала женщина 1980 года рождения. Она которая нуждается в медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...