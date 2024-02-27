Умер зять двоюродного брата Елизаветы II

Томас Кингстон, муж Габриэллы Виндзор, дочери принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II, скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
«Короля и королеву (Карл III и Камилла — прим. URA.RU) проинформировали о смерти Томаса [Кингстона]. Они разделяют скорбь принца и принцессы Майкла Кентского и всех тех, кто знал его, по столь любимому члену семьи», —
Начато расследование причин его смерти. Однако, по информации телеканала, полиция не считает, что смерть Кингстона носит криминальный характер.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая с 1952 года, скончалась в 2022 году, передает VSE42.ru. Ей было 97 лет.
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