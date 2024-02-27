27 февраля 2024

Умер зять двоюродного брата Елизаветы II

© Служба новостей «URA.RU»
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Томас Кингстон был мужем дочери принца Майкла Кентского Фото:

Томас Кингстон, муж Габриэллы Виндзор, дочери принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II, скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

«Короля и королеву (Карл III и Камилла — прим. URA.RU) проинформировали о смерти Томаса [Кингстона]. Они разделяют скорбь принца и принцессы Майкла Кентского и всех тех, кто знал его, по столь любимому члену семьи», — цитирует сообщение канцелярии британского короля телеканал Sky News.

Начато расследование причин его смерти. Однако, по информации телеканала, полиция не считает, что смерть Кингстона носит криминальный характер.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая с 1952 года, скончалась в 2022 году, передает VSE42.ru. Ей было 97 лет.

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Томас Кингстон, муж Габриэллы Виндзор, дочери принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II, скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце. «Короля и королеву (Карл III и Камилла — прим. URA.RU) проинформировали о смерти Томаса [Кингстона]. Они разделяют скорбь принца и принцессы Майкла Кентского и всех тех, кто знал его, по столь любимому члену семьи», — цитирует сообщение канцелярии британского короля телеканал Sky News. Начато расследование причин его смерти. Однако, по информации телеканала, полиция не считает, что смерть Кингстона носит криминальный характер. Королева Великобритании Елизавета II, правившая с 1952 года, скончалась в 2022 году, передает VSE42.ru. Ей было 97 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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