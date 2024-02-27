Мать и бывшая жена пермяка, сгоревшего при странных обстоятельствах, пришли на «Первый канал». Скрин

Родственницы сгоревшего пермяка поделились с ТВ версиями о причинах его гибели

28 февраля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Татьяна Шестакова и ее бывшая сноха стали героями ток-шоу «Мужское/женское» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родные жителя Осы (Пермский край) Данила Шестакова, сгоревшего при странных обстоятельствах, стали героями программы «Мужское/женское» на «Первом канале». На ток-шоу они высказали свои версии случившегося. Мать погибшего, Татьяна Шестакова считает, что ее сына сожгли заживо. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 февраля, когда Данил находился в одной компании со своей бывшей супругой Екатериной и приятелем Николаем. Все трое распивали спиртное в доме общей знакомой. Новость по теме Пермяки обсуждают загадочную гибель жителя Осы «Сожгли заживо моего 33-летнего сына Данила [в ночь] с 3 на 4 февраля. Трое суток он был в реанимации. Она [сноха] говорила тогда, что Коля поджег — он ей звонил. То есть версии ходят разные», — рассказала Шестакова. Аналогичную версию в эфире ток-шоу озвучила и бывшая супруга погибшего осинца Екатерина. По ее словам, в день трагедии она попросила Данила забрать ее из дома их общих знакомых, но тот приехал «с семью полторашками [пива]». Женщина предположила, что ее бывший супруг пытался свести счеты с жизнью. «Моя версия такая: возможно, с низкой долей вероятности, Данил сам мог это сделать», — предположила бывшая супруга погибшего. По ее словам, также могла иметь место либо трагическая случайность, либо целенаправленный поджог. Женщина заявила, что не находилась рядом с Данилом в тот момент, когда он загорелся. После вышедшей в эфир программы СУ СК по Пермскому краю намерен проверить доводы, озвученные ее героями. В центральный аппарат ведомства будет доложено о промежуточных результатах доследственной проверки по факту смерти мужчины. Об этом говорится в telelegram-канале СКР. Мать погибшего Татьяна Шестакова (слева) не верит в случайную гибель сына, а у экс-супруги Данила есть несколько версий произошедшего Скрин с сайта «Первого канала», www.1tv.ru Данил Шестаков погиб 3 февраля Скрин с сайта «Первого канала», www.1tv.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родные жителя Осы (Пермский край) Данила Шестакова, сгоревшего при странных обстоятельствах, стали героями программы «Мужское/женское» на «Первом канале». На ток-шоу они высказали свои версии случившегося. Мать погибшего, Татьяна Шестакова считает, что ее сына сожгли заживо. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 февраля, когда Данил находился в одной компании со своей бывшей супругой Екатериной и приятелем Николаем. Все трое распивали спиртное в доме общей знакомой. «Сожгли заживо моего 33-летнего сына Данила [в ночь] с 3 на 4 февраля. Трое суток он был в реанимации. Она [сноха] говорила тогда, что Коля поджег — он ей звонил. То есть версии ходят разные», — рассказала Шестакова. Аналогичную версию в эфире ток-шоу озвучила и бывшая супруга погибшего осинца Екатерина. По ее словам, в день трагедии она попросила Данила забрать ее из дома их общих знакомых, но тот приехал «с семью полторашками [пива]». Женщина предположила, что ее бывший супруг пытался свести счеты с жизнью. «Моя версия такая: возможно, с низкой долей вероятности, Данил сам мог это сделать», — предположила бывшая супруга погибшего. По ее словам, также могла иметь место либо трагическая случайность, либо целенаправленный поджог. Женщина заявила, что не находилась рядом с Данилом в тот момент, когда он загорелся. После вышедшей в эфир программы СУ СК по Пермскому краю намерен проверить доводы, озвученные ее героями. В центральный аппарат ведомства будет доложено о промежуточных результатах доследственной проверки по факту смерти мужчины. Об этом говорится в telelegram-канале СКР.