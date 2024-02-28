Курганские власти не нашли денег, чтобы повлиять на количество смертей на трассах

В Курганской области власти отказались ставить камеры в местах массовых ДТП

В Курганской области не нашли средств на установку дорожных камер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники из департамента гражданской защиты курганского правительства отказали дорожному управлению в установке новых комплексов фото и видеофиксации. Дорожники в целях сокращения количества ДТП предлагали установить 27 камер на трассах, где часто гибнут или получают травмы люди. В правительстве не нашли на это средств, рассказали URA.RU в управлении дорог «Южный Урал».

«Просили проработать вопрос установки комплексов фотовидеофиксации на аварийно-опасные участки дорог, выявленные по итогам 2023 года, на участки дорог, где в ДТП погибли или пострадали люди, а также стабильно происходят аварии с материальным ущербом», — говорилось в предложении управления. Также чиновникам предлагали рассмотреть вопрос о переносе уже установленных камер на обозначенные участки. По сведениям ведомства, правительство не нашло возможности изыскать средства на обеспечение безопасности.

В дорожном управлении отмечают, что установка камер на обозначенных участках необходима для снижения числа ДТП с участием грузовиков. Большое количество таких ДТП происходит на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за нарушений правил водителями-дальнобойщиками. Контроль скорости и наказание нарушителей являются прерогативой местных властей и полиции. Несмотря на усилия со стороны Упрдора по приведению дорог в норматив, аварийность на данном участке не снижается

Подобные меры постоянно применяются во всех регионах. По данным источников из дорожной сферы, Курганская область стала единственным регионом, где власти отказались от рекомендаций по соблюдению безопасности. Редакция обратилась за комментарием в правительство Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области появятся десятки новых камер. О планах по установке комплексов фото-, видеофиксации рассказали в ГИБДД региона.