Минтранс определил тарифы на речных маршрутах из Перми

29 февраля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Тарифы определены на два речных маршрута Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тарифы на перевозки пассажиров и багажа водным транспортом утверждены на маршрутах Пермь I — микрорайон Закамск и Пермь — Оханск — Оса. Об этом сообщается в приказе министерства транспорта Пермского края. «Маршрут Пермь I — микрорайон Закамск: стоимость за один километр в 2024 году — 20,4 рубля, в 2025 — 21,22 рубля, в 2026 — 22,07 рубля. Тарифы по маршруту Пермь — Оханск — Оса: в 2025 году — 5,18 рубля, в 2026 — 5,39 рубля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на приказ министерства. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что первое судно на электротяге выйдет на маршрут в Перми в 2024 году. Также глава региона заявлял о планах пустить по Каме водные электротрамваи.

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа водным транспортом утверждены на маршрутах Пермь I — микрорайон Закамск и Пермь — Оханск — Оса. Об этом сообщается в приказе министерства транспорта Пермского края. «Маршрут Пермь I — микрорайон Закамск: стоимость за один километр в 2024 году — 20,4 рубля, в 2025 — 21,22 рубля, в 2026 — 22,07 рубля. Тарифы по маршруту Пермь — Оханск — Оса: в 2025 году — 5,18 рубля, в 2026 — 5,39 рубля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на приказ министерства. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что первое судно на электротяге выйдет на маршрут в Перми в 2024 году. Также глава региона заявлял о планах пустить по Каме водные электротрамваи.