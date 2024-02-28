28 февраля 2024

Минтранс определил тарифы на речных маршрутах из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимние виды города. Пермь, зима, набережная реки кама, река кама зимой
Тарифы определены на два речных маршрута Фото:

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа водным транспортом утверждены на маршрутах Пермь I — микрорайон Закамск и Пермь — Оханск — Оса. Об этом сообщается в приказе министерства транспорта Пермского края.

«Маршрут Пермь I — микрорайон Закамск: стоимость за один километр в 2024 году — 20,4 рубля, в 2025 — 21,22 рубля, в 2026 — 22,07 рубля. Тарифы по маршруту Пермь — Оханск — Оса: в 2025 году — 5,18 рубля, в 2026 — 5,39 рубля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на приказ министерства.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что первое судно на электротяге выйдет на маршрут в Перми в 2024 году. Также глава региона заявлял о планах пустить по Каме водные электротрамваи.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа водным транспортом утверждены на маршрутах Пермь I — микрорайон Закамск и Пермь — Оханск — Оса. Об этом сообщается в приказе министерства транспорта Пермского края. «Маршрут Пермь I — микрорайон Закамск: стоимость за один километр в 2024 году — 20,4 рубля, в 2025 — 21,22 рубля, в 2026 — 22,07 рубля. Тарифы по маршруту Пермь — Оханск — Оса: в 2025 году — 5,18 рубля, в 2026 — 5,39 рубля», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на приказ министерства. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что первое судно на электротяге выйдет на маршрут в Перми в 2024 году. Также глава региона заявлял о планах пустить по Каме водные электротрамваи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...