Новая Зеландия ввела санкции против депутатов Госдумы от ХМАО

Под санкции Новой Зеландии попали парламентарии Госдумы Марков и Шувалов

29 февраля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Югорские депутаты Госдумы попали в санкционный список Новой Зеландии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новая Зеландия ввела санкции против югорских депутатов Госдумы. В список, анонсированный министром иностранных дел Уинстоном Питерсом, включены парламентарии Вадим Шувалов (ЕР) и Евгений Марков (ЛДПР). «Вадим Шувалов, депутат Госдумы. Евгений Марков, депутат Госдумы», — указано в санкционном списке Новой Зеландии. В отношении депутатов введен запрет на въезд. Государство также установило заморозку активов за поддержку парламентариями специальной военной операции. Ранее URA.RU писало, что под санкции Австралии попала губернатор Югры Наталья Комарова. Ей запрещен въезд в страну.

Новая Зеландия ввела санкции против югорских депутатов Госдумы. В список, анонсированный министром иностранных дел Уинстоном Питерсом, включены парламентарии Вадим Шувалов (ЕР) и Евгений Марков (ЛДПР). «Вадим Шувалов, депутат Госдумы. Евгений Марков, депутат Госдумы», — указано в санкционном списке Новой Зеландии. В отношении депутатов введен запрет на въезд. Государство также установило заморозку активов за поддержку парламентариями специальной военной операции. Ранее URA.RU писало, что под санкции Австралии попала губернатор Югры Наталья Комарова. Ей запрещен въезд в страну.