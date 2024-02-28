28 февраля 2024

Новая Зеландия ввела санкции против депутатов Госдумы от ХМАО

Под санкции Новой Зеландии попали парламентарии Госдумы Марков и Шувалов
© Служба новостей «URA.RU»
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IV Уральский конгресс хирургов и эндоскопистов. Екатеринбург, государственная дума, депутат государственной думы, госдума рф
Югорские депутаты Госдумы попали в санкционный список Новой Зеландии Фото:

Новая Зеландия ввела санкции против югорских депутатов Госдумы. В список, анонсированный министром иностранных дел Уинстоном Питерсом, включены парламентарии Вадим Шувалов (ЕР) и Евгений Марков (ЛДПР).

«Вадим Шувалов, депутат Госдумы. Евгений Марков, депутат Госдумы», — указано в санкционном списке Новой Зеландии.

В отношении депутатов введен запрет на въезд. Государство также установило заморозку активов за поддержку парламентариями специальной военной операции.

Ранее URA.RU писало, что под санкции Австралии попала губернатор Югры Наталья Комарова. Ей запрещен въезд в страну.

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Новая Зеландия ввела санкции против югорских депутатов Госдумы. В список, анонсированный министром иностранных дел Уинстоном Питерсом, включены парламентарии Вадим Шувалов (ЕР) и Евгений Марков (ЛДПР). «Вадим Шувалов, депутат Госдумы. Евгений Марков, депутат Госдумы», — указано в санкционном списке Новой Зеландии. В отношении депутатов введен запрет на въезд. Государство также установило заморозку активов за поддержку парламентариями специальной военной операции. Ранее URA.RU писало, что под санкции Австралии попала губернатор Югры Наталья Комарова. Ей запрещен въезд в страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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