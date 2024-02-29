Тюменский колледж потратит 27 миллионов на асфальтированную площадку

Дорожные работы предстоит закончить до 30 июля 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский колледж производственных и социальных технологий потратит 27 миллионов рублей на обустройство асфальтированной площадки, на которой расположится обучающий полигон. Закупка размещена на площадке «РТС Тендер».

«Организатор закупки и заказчик работ — „Тюменский колледж промышленных и социальных технологий“. Объект закупки — устройство площадки для сборки и установки некапитального каркасного быстровозводимого сооружения, обустройство учебного полигона „Ремонт и эксплуатация дорожной инфраструктуры“, обустройство покрытия дорожек из асфальтобетона. Заявки принимаются до 11 марта, начальная стоимость закупки — 27,65 млн рублей», — сообщается в карточке закупки.

В документах, приложенных к закупке, приведен перечень работ, которые должен будет выполнить подрядчик. В частности, ему предстоит избавиться от гаражей и кустарников, которые расположены на площадке. Кроме того, предстоит избавиться от существующего дорожного покрытия и создать новое. Все работы предстоит завершить к 30 июля 2024 года.

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