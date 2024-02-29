Тюменский колледж потратит 27 миллионов на асфальтированную площадку

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , каток, щебень, асфальт, дорога, ремонт дорог, закатка асфальта
Дорожные работы предстоит закончить до 30 июля 2024 года Фото:

Тюменский колледж производственных и социальных технологий потратит 27 миллионов рублей на обустройство асфальтированной площадки, на которой расположится обучающий полигон. Закупка размещена на площадке «РТС Тендер».

«Организатор закупки и заказчик работ — „Тюменский колледж промышленных и социальных технологий“. Объект закупки — устройство площадки для сборки и установки некапитального каркасного быстровозводимого сооружения, обустройство учебного полигона „Ремонт и эксплуатация дорожной инфраструктуры“, обустройство покрытия дорожек из асфальтобетона. Заявки принимаются до 11 марта, начальная стоимость закупки — 27,65 млн рублей», — сообщается в карточке закупки.

В документах, приложенных к закупке, приведен перечень работ, которые должен будет выполнить подрядчик. В частности, ему предстоит избавиться от гаражей и кустарников, которые расположены на площадке. Кроме того, предстоит избавиться от существующего дорожного покрытия и создать новое. Все работы предстоит завершить к 30 июля 2024 года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени разыграли крупный контракт на строительство новой школы. Два миллиарда из бюджета региона получит курганский застройщик.

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Тюменский колледж производственных и социальных технологий потратит 27 миллионов рублей на обустройство асфальтированной площадки, на которой расположится обучающий полигон. Закупка размещена на площадке «РТС Тендер». «Организатор закупки и заказчик работ — „Тюменский колледж промышленных и социальных технологий“. Объект закупки — устройство площадки для сборки и установки некапитального каркасного быстровозводимого сооружения, обустройство учебного полигона „Ремонт и эксплуатация дорожной инфраструктуры“, обустройство покрытия дорожек из асфальтобетона. Заявки принимаются до 11 марта, начальная стоимость закупки — 27,65 млн рублей», — сообщается в карточке закупки. В документах, приложенных к закупке, приведен перечень работ, которые должен будет выполнить подрядчик. В частности, ему предстоит избавиться от гаражей и кустарников, которые расположены на площадке. Кроме того, предстоит избавиться от существующего дорожного покрытия и создать новое. Все работы предстоит завершить к 30 июля 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени разыграли крупный контракт на строительство новой школы. Два миллиарда из бюджета региона получит курганский застройщик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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