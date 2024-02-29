Что из себя представляет украинский спецназ, и чем он опасен

Командир «Русского Легиона»: спецназ ВСУ вооружен самым «продвинутым» оружием

01 марта 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Бойцов элитного спецназа ВСУ готовят западные инструкторы, сказал Сергей Фомченков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы спецназа украинской Силы специальных операций (ССО) наиболее подготовлены НАТОвскими инструкторами и вооружены самым продвинутым оружием. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. Элитный спецназ ВСУ уничтожили при попытке высадки под Херсоном. На Украине признали поражение. В гибели стали винить «штабных». «Это наиболее подготовленный армейский спецназ ВСУ. Бойцы оснащены всем самым „продвинутым“ вооружением, связью и спецсредствами, отбираемыми только из идейностойких кандидатов, не сомневающихся в политическом курсе нынешних властей Украины на вооруженный конфликт с Россией. Все бойцы проходят тщательную подготовку под присмотром иностранных инструкторов», — сказал Сергей Фомченков. Новость по теме Элитный спецназ ВСУ уничтожили при попытке высадки под Херсоном: что известно Операции этого спецназа строго контролируют западные союзники Украины, отметил эксперт. «Как правило, подобные акции планируются под руководством офицеров стран-членов НАТО, и группы спецназа ССО получают от них техническую поддержку в их осуществлении путем предоставления разведывательной информации, сопровождения и наведения на цель», — подчеркнул командир «Русского легиона». Силы специальных операций занимаются не только диверсионными атаками, продолжил собеседник агентства. «ССО — отдельный род войск Вооруженных сил Украины с широким спектром задач: от информационной войны, чем занимается пресловутый ЦИПСО (центр информационно-психологических операций), до вооруженных и террористических акций на чужой территории, в том числе в глубоком тылу противника. Для этого в структуре ССО существуют Центры специальных операций, как, например, 73-й морской центр специальных операций, бойцы которого и пытались высадиться в составе ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) на Тендровской косе», — заключил Фомченков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы спецназа украинской Силы специальных операций (ССО) наиболее подготовлены НАТОвскими инструкторами и вооружены самым продвинутым оружием. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. Элитный спецназ ВСУ уничтожили при попытке высадки под Херсоном. На Украине признали поражение. В гибели стали винить «штабных». «Это наиболее подготовленный армейский спецназ ВСУ. Бойцы оснащены всем самым „продвинутым“ вооружением, связью и спецсредствами, отбираемыми только из идейностойких кандидатов, не сомневающихся в политическом курсе нынешних властей Украины на вооруженный конфликт с Россией. Все бойцы проходят тщательную подготовку под присмотром иностранных инструкторов», — сказал Сергей Фомченков. Операции этого спецназа строго контролируют западные союзники Украины, отметил эксперт. «Как правило, подобные акции планируются под руководством офицеров стран-членов НАТО, и группы спецназа ССО получают от них техническую поддержку в их осуществлении путем предоставления разведывательной информации, сопровождения и наведения на цель», — подчеркнул командир «Русского легиона». Силы специальных операций занимаются не только диверсионными атаками, продолжил собеседник агентства. «ССО — отдельный род войск Вооруженных сил Украины с широким спектром задач: от информационной войны, чем занимается пресловутый ЦИПСО (центр информационно-психологических операций), до вооруженных и террористических акций на чужой территории, в том числе в глубоком тылу противника. Для этого в структуре ССО существуют Центры специальных операций, как, например, 73-й морской центр специальных операций, бойцы которого и пытались высадиться в составе ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) на Тендровской косе», — заключил Фомченков.