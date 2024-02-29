Умер легендарный режиссер Паоло Тавиани

01 марта 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Тавиани умер в возрасте 92 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Известный итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани скончался на 93-м году жизни после короткой болезни. О его смерти сообщила газета Il Messaggero. «Итальянский режиссер и сценарист Паоло Тавиани умер в возрасте 92 лет после непродолжительной болезни. Прощание состоится 4 марта в римской мэрии», — передает газета Il Messaggero. Режиссер известен своим сотрудничеством с братом Витторио, который ушел из жизни в 2018 году. Братья Тавиани прославились благодаря своим фильмам, отмеченным на крупнейших международных кинофестивалях. Творческий дуэт братьев Тавиани был удостоен множества наград, включая «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Отец-хозяин» и «Золотого медведя» за картину «Цезарь должен умереть». Их вклад в мировое кино оценен не только на фестивалях, но и десятью премиями итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло». Витторио Тавиани ушел из жизни в 2018 году на 89-м году жизни.

Известный итальянский кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани скончался на 93-м году жизни после короткой болезни. О его смерти сообщила газета Il Messaggero. «Итальянский режиссер и сценарист Паоло Тавиани умер в возрасте 92 лет после непродолжительной болезни. Прощание состоится 4 марта в римской мэрии», — передает газета Il Messaggero. Режиссер известен своим сотрудничеством с братом Витторио, который ушел из жизни в 2018 году. Братья Тавиани прославились благодаря своим фильмам, отмеченным на крупнейших международных кинофестивалях. Творческий дуэт братьев Тавиани был удостоен множества наград, включая «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Отец-хозяин» и «Золотого медведя» за картину «Цезарь должен умереть». Их вклад в мировое кино оценен не только на фестивалях, но и десятью премиями итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло». Витторио Тавиани ушел из жизни в 2018 году на 89-м году жизни.