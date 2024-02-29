Тюменцы реже пьют алкоголь, чем жители других регионов УрФО

Тюменская область оказалась на предпоследнем месте среди регионов УрФО по покупке крепкой алкогольной продукции в 2023 году. Об этом сообщается в telegram-канале главного политического рейтинга Челябинской области «Глав.Индекс».
«Уральский федеральный округ 7,5 литра на душу населения — розничные продажи крепкой алкогольной продукции в 2023 году. За год показатель вырос на 2,7%. Ямало-Ненецкий автономный округ — 10,3 литра, Свердловская область — 8,1 литра, Ханты-Мансийский автономный округ — 7,7 литра, Челябинская область — 7 литров, Тюменская область — 6,8 литра, Курганская область — 5,9 литра», — указано в посте канала.
В этом же исследовании указано, что курганцы меньше всего брали алкоголь в прошлом году. А ЯНАО стал лидером по покупке крепкого спиртного.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.