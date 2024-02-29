В ХМАО на автодороге, ведущей в Югорск, в ДТП с участием грузовика погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Югры.
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan при движении со стороны поселка Таежный в сторону города Югорска не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства в составе полуприцепа и допустил столкновение. В результате столкновения водитель Nissan погиб до приезда скорой помощи», — сообщили в ведомстве.
По факту случившегося полиция начала административное разбирательство. Выясняются детали случившегося.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Салехард в ДТП погибла женщина. Она не справилась с управлением и врезалась в грузовик.
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