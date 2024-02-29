29 февраля 2024

На трассе в ХМАО погиб мужчина в ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скончался до приезда медиков Фото:

В ХМАО на автодороге, ведущей в Югорск, в ДТП с участием грузовика погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan при движении со стороны поселка Таежный в сторону города Югорска не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства в составе полуприцепа и допустил столкновение. В результате столкновения водитель Nissan погиб до приезда скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося полиция начала административное разбирательство. Выясняются детали случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Салехард в ДТП погибла женщина. Она не справилась с управлением и врезалась в грузовик.

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В ХМАО на автодороге, ведущей в Югорск, в ДТП с участием грузовика погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Югры. «По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan при движении со стороны поселка Таежный в сторону города Югорска не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего транспортного средства в составе полуприцепа и допустил столкновение. В результате столкновения водитель Nissan погиб до приезда скорой помощи», — сообщили в ведомстве. По факту случившегося полиция начала административное разбирательство. Выясняются детали случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Салехард в ДТП погибла женщина. Она не справилась с управлением и врезалась в грузовик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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