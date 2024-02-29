В Тюменской области пьяная пенсионерка зарезала сожителя

01 марта 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Пенсионерка поссорилась с сожителем и схватилась за нож Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Подъемка (Тюменская область) пьяная пенсионерка зарезала своего сожителя. Об этом сообщает региональный следственный комитет. От полученных ран мужчина скончался на месте. «10 января 2024 года в ходе распития спиртных напитков в частном доме, расположенном в деревне Подъемка Тобольского района между 68-летней обвиняемой и ее 61-летним сожителем произошел конфликт, в результате которого женщина схватила нож и нанесла потерпевшему один удар в область живота», — указано в сообщении. От травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент женщина находится под стражей. Дело передано в суд.

В деревне Подъемка (Тюменская область) пьяная пенсионерка зарезала своего сожителя. Об этом сообщает региональный следственный комитет. От полученных ран мужчина скончался на месте. «10 января 2024 года в ходе распития спиртных напитков в частном доме, расположенном в деревне Подъемка Тобольского района между 68-летней обвиняемой и ее 61-летним сожителем произошел конфликт, в результате которого женщина схватила нож и нанесла потерпевшему один удар в область живота», — указано в сообщении. От травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент женщина находится под стражей. Дело передано в суд.