29 февраля 2024

В Тюменской области пьяная пенсионерка зарезала сожителя

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Пенсионерка поссорилась с сожителем и схватилась за нож Фото:

В деревне Подъемка (Тюменская область) пьяная пенсионерка зарезала своего сожителя. Об этом сообщает региональный следственный комитет. От полученных ран мужчина скончался на месте.

«10 января 2024 года в ходе распития спиртных напитков в частном доме, расположенном в деревне Подъемка Тобольского района между 68-летней обвиняемой и ее 61-летним сожителем произошел конфликт, в результате которого женщина схватила нож и нанесла потерпевшему один удар в область живота», — указано в сообщении. От травм мужчина скончался на месте.

В настоящий момент женщина находится под стражей. Дело передано в суд.

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В деревне Подъемка (Тюменская область) пьяная пенсионерка зарезала своего сожителя. Об этом сообщает региональный следственный комитет. От полученных ран мужчина скончался на месте. «10 января 2024 года в ходе распития спиртных напитков в частном доме, расположенном в деревне Подъемка Тобольского района между 68-летней обвиняемой и ее 61-летним сожителем произошел конфликт, в результате которого женщина схватила нож и нанесла потерпевшему один удар в область живота», — указано в сообщении. От травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент женщина находится под стражей. Дело передано в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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