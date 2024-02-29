29 февраля 2024

В Челябинской области прозвучат сирены

В Челябинской области 6 марта пройдет проверка экстренного оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Проверка сирен в Челябинской области пройдет 6 марта Фото:

В Челябинской области 6 марта прозвучат сирены, оповещающие о чрезвычайных ситуациях. Проверка начнется в 10:00, сообщает правительство Челябинской области.

«В Челябинской области 6 марта, с 10:00 до 14:00, будет проведена проверка системы экстренного оповещения населения. Будут включены электросирены и громкоговорители», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

В 10:43 на экранах телевизоров появится заставка с текстом. В это же время через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет запущено речевое сообщение. Пользователям мобильного приложения «МЧС России» придут push-сообщения о проведении проверки систем оповещения. Также возможна смс-рассылка от операторов мобильной связи.

Услышав электросирены, нужно включить проводную радиоточку, радиоприемник (радио «Россия») или телевизор (телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ») и прослушать информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты.

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В Челябинской области 6 марта прозвучат сирены, оповещающие о чрезвычайных ситуациях. Проверка начнется в 10:00, сообщает правительство Челябинской области. «В Челябинской области 6 марта, с 10:00 до 14:00, будет проведена проверка системы экстренного оповещения населения. Будут включены электросирены и громкоговорители», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона. В 10:43 на экранах телевизоров появится заставка с текстом. В это же время через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет запущено речевое сообщение. Пользователям мобильного приложения «МЧС России» придут push-сообщения о проведении проверки систем оповещения. Также возможна смс-рассылка от операторов мобильной связи. Услышав электросирены, нужно включить проводную радиоточку, радиоприемник (радио «Россия») или телевизор (телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ») и прослушать информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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