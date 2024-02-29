В Челябинской области прозвучат сирены

В Челябинской области 6 марта прозвучат сирены, оповещающие о чрезвычайных ситуациях. Проверка начнется в 10:00, сообщает правительство Челябинской области.
«В Челябинской области 6 марта, с 10:00 до 14:00, будет проведена проверка системы экстренного оповещения населения. Будут включены электросирены и громкоговорители», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.
В 10:43 на экранах телевизоров появится заставка с текстом. В это же время через домофонную сеть компании «Интерсвязь» будет запущено речевое сообщение. Пользователям мобильного приложения «МЧС России» придут push-сообщения о проведении проверки систем оповещения. Также возможна смс-рассылка от операторов мобильной связи.
Услышав электросирены, нужно включить проводную радиоточку, радиоприемник (радио «Россия») или телевизор (телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ») и прослушать информационное сообщение. Тексты сообщений передаются в течение одной минуты.
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