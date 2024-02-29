Из-за контрабанды пермского леса в Азербайджан возбудили уголовное дело

В Пермском крае возбуждено уголовное дело о контрабанде леса в Азербайджан. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Участником внешнеэкономической деятельности в октябре 2021 года организована поставка пиломатериалов хвойных пород в Республику Азербайджан с предоставлением в таможенный орган недостоверных сведений об их происхождении объемом свыше 90 куб. метров и стоимостью более 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).
Ранее URA.RU рассказывало, что пермский фермер незаконно вырубил лес на 124 млн рублей. До конца расследования суд отправил его под домашний арест.
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