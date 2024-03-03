Сеть частных клиник курганского медицинского магната в 9 раз увеличила выручку

Сеть частных клиник «Медлайн-Проф» в Шадринске в 9 раз увеличила выручку

04 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Компания «Медлайн-Проф» из Шадринск за год увеличила выручку на 17,6 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Сеть медицинских центров «Медлайн-Проф», принадлежащих курганскому бизнесмену Михаилу Лузенину, за год увеличила выручку в девять раз. Доходы выросли с 2,1 до 19,8 миллиона рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. Предприниматель также владеет несколькими медкомпаниями в Тобольске. «Отчет о финансовых результатах ООО „Медлайн-Проф“, г. Шадринск. Выручка компании за 2022 год: 19 802 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года: 2 125 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности предприятия на сервисе СБИС. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 2,6 млн рублей. Владельцем «Медлайн-Проф» является бизнесмен Михаил Лузенин. Ему принадлежат несколько медицинских компаний в Шадринске, Далматово и Тобольске, а также фирмы по оптовой и розничной торговле. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию, чтобы узнать причины роста выручки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске банкротят частную клинику медицинского магната из Шадринска. С исковым заявлением к фирме «Мед-Лаб» обратилось тюменская налоговая. При этом сервис СБИС указывает, что у компании нет предпосылок к банкротству.

Сеть медицинских центров «Медлайн-Проф», принадлежащих курганскому бизнесмену Михаилу Лузенину, за год увеличила выручку в девять раз. Доходы выросли с 2,1 до 19,8 миллиона рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. Предприниматель также владеет несколькими медкомпаниями в Тобольске. «Отчет о финансовых результатах ООО „Медлайн-Проф“, г. Шадринск. Выручка компании за 2022 год: 19 802 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года: 2 125 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности предприятия на сервисе СБИС. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 2,6 млн рублей. Владельцем «Медлайн-Проф» является бизнесмен Михаил Лузенин. Ему принадлежат несколько медицинских компаний в Шадринске, Далматово и Тобольске, а также фирмы по оптовой и розничной торговле. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию, чтобы узнать причины роста выручки. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске банкротят частную клинику медицинского магната из Шадринска. С исковым заявлением к фирме «Мед-Лаб» обратилось тюменская налоговая. При этом сервис СБИС указывает, что у компании нет предпосылок к банкротству.