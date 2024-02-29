Ряды челябинских наркоманов пополняет интеллигенция

Нарколог Изаровский заявил о росте числа челябинских наркоманов с образованием

01 марта 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Борис Изаровский сообщил об уровне образования наркоманов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень образованности челябинских наркоманов стал выше. Об этом 1 марта на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщил главный нарколог региона Борис Изаровский. «В удельном весе уровень людей с высшим образованием среди потребителей наркотиков в Челябинской области нарастает. Кроме того, наркомания стареет. Средний возраст наркопотребителей сдвинулся с 24-х, как было 15 лет назад, к 30 годам», — заявил Изаровский. Есть в регионе и наркопотребители в возрасте 40, и 50 лет. По словам Изаровского, на 70-75% пациенты, потребляющие наркотики — это мужчины. При этом в регионе на высоком уровне находится реабилитация алко- и наркозависимых. В мировой практике считается хорошим показатель, когда 40% пациентов, прошедших реабилитацию, в дальнейшем на протяжении года не принимают наркотиков и алкоголя. По словам Изаровского, в Челябинской области этот показатель достигает 60-70 процентов.

Уровень образованности челябинских наркоманов стал выше. Об этом 1 марта на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщил главный нарколог региона Борис Изаровский. «В удельном весе уровень людей с высшим образованием среди потребителей наркотиков в Челябинской области нарастает. Кроме того, наркомания стареет. Средний возраст наркопотребителей сдвинулся с 24-х, как было 15 лет назад, к 30 годам», — заявил Изаровский. Есть в регионе и наркопотребители в возрасте 40, и 50 лет. По словам Изаровского, на 70-75% пациенты, потребляющие наркотики — это мужчины. При этом в регионе на высоком уровне находится реабилитация алко- и наркозависимых. В мировой практике считается хорошим показатель, когда 40% пациентов, прошедших реабилитацию, в дальнейшем на протяжении года не принимают наркотиков и алкоголя. По словам Изаровского, в Челябинской области этот показатель достигает 60-70 процентов.