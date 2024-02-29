Ряды челябинских наркоманов пополняет интеллигенция

Уровень образованности челябинских наркоманов стал выше. Об этом 1 марта на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщил главный нарколог региона Борис Изаровский.
«В удельном весе уровень людей с высшим образованием среди потребителей наркотиков в Челябинской области нарастает. Кроме того, наркомания стареет. Средний возраст наркопотребителей сдвинулся с 24-х, как было 15 лет назад, к 30 годам», — заявил Изаровский.
Есть в регионе и наркопотребители в возрасте 40, и 50 лет. По словам Изаровского, на 70-75% пациенты, потребляющие наркотики — это мужчины.
При этом в регионе на высоком уровне находится реабилитация алко- и наркозависимых. В мировой практике считается хорошим показатель, когда 40% пациентов, прошедших реабилитацию, в дальнейшем на протяжении года не принимают наркотиков и алкоголя. По словам Изаровского, в Челябинской области этот показатель достигает 60-70 процентов.
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