29 февраля 2024

Ряды челябинских наркоманов пополняет интеллигенция

Нарколог Изаровский заявил о росте числа челябинских наркоманов с образованием
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие вытрезвителя. Челябинск, изаровский борис, главный нарколог
Борис Изаровский сообщил об уровне образования наркоманов Фото:

Уровень образованности челябинских наркоманов стал выше. Об этом 1 марта на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщил главный нарколог региона Борис Изаровский.

«В удельном весе уровень людей с высшим образованием среди потребителей наркотиков в Челябинской области нарастает. Кроме того, наркомания стареет. Средний возраст наркопотребителей сдвинулся с 24-х, как было 15 лет назад, к 30 годам», — заявил Изаровский.

Есть в регионе и наркопотребители в возрасте 40, и 50 лет. По словам Изаровского, на 70-75% пациенты, потребляющие наркотики — это мужчины.

При этом в регионе на высоком уровне находится реабилитация алко- и наркозависимых. В мировой практике считается хорошим показатель, когда 40% пациентов, прошедших реабилитацию, в дальнейшем на протяжении года не принимают наркотиков и алкоголя. По словам Изаровского, в Челябинской области этот показатель достигает 60-70 процентов.

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Уровень образованности челябинских наркоманов стал выше. Об этом 1 марта на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщил главный нарколог региона Борис Изаровский. «В удельном весе уровень людей с высшим образованием среди потребителей наркотиков в Челябинской области нарастает. Кроме того, наркомания стареет. Средний возраст наркопотребителей сдвинулся с 24-х, как было 15 лет назад, к 30 годам», — заявил Изаровский. Есть в регионе и наркопотребители в возрасте 40, и 50 лет. По словам Изаровского, на 70-75% пациенты, потребляющие наркотики — это мужчины. При этом в регионе на высоком уровне находится реабилитация алко- и наркозависимых. В мировой практике считается хорошим показатель, когда 40% пациентов, прошедших реабилитацию, в дальнейшем на протяжении года не принимают наркотиков и алкоголя. По словам Изаровского, в Челябинской области этот показатель достигает 60-70 процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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