На челябинской «Ласточке» временно отменили места 1 класса

01 марта 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

На ряде рейсов временно заменен подвижной состав Фото: Илья Московец © URA.RU На скоростном поезде «Ласточка» в Челябинской области с 1 по 10 марта отменили места 1 класса. О причинах отмены сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании. «С 1 по 10 марта по техническим причинам на ряде рейсов заменен подвижной состав: вместо „Ласточки“ ЭС1П курсирует „Ласточка“ ЭС1 (без мест 1 класса). Пассажирам, ранее оформившим билет на место 1 класса в данных рейсах, будет возвращена разница стоимости между проездом в 1 и 2 классе», — уточнили в пресс-службе компании. В организации добавили, что из-за замены билетом места в вагоне могут не совпасть. Если возникнут какие-либо проблемы, нужно обращаться к контролерам-кассирам поезда. В компании пообещали, что все пассажиры будут размещены на местах.

На скоростном поезде «Ласточка» в Челябинской области с 1 по 10 марта отменили места 1 класса. О причинах отмены сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании. «С 1 по 10 марта по техническим причинам на ряде рейсов заменен подвижной состав: вместо „Ласточки“ ЭС1П курсирует „Ласточка“ ЭС1 (без мест 1 класса). Пассажирам, ранее оформившим билет на место 1 класса в данных рейсах, будет возвращена разница стоимости между проездом в 1 и 2 классе», — уточнили в пресс-службе компании. В организации добавили, что из-за замены билетом места в вагоне могут не совпасть. Если возникнут какие-либо проблемы, нужно обращаться к контролерам-кассирам поезда. В компании пообещали, что все пассажиры будут размещены на местах.