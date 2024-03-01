На челябинской «Ласточке» временно отменили места 1 класса

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Электропоезд "Ласточка". Челябинск – Магнитогорск, электропоезд ласточка, пригородный вокзал
На ряде рейсов временно заменен подвижной состав Фото:

На скоростном поезде «Ласточка» в Челябинской области с 1 по 10 марта отменили места 1 класса. О причинах отмены сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

«С 1 по 10 марта по техническим причинам на ряде рейсов заменен подвижной состав: вместо „Ласточки“ ЭС1П курсирует „Ласточка“ ЭС1 (без мест 1 класса). Пассажирам, ранее оформившим билет на место 1 класса в данных рейсах, будет возвращена разница стоимости между проездом в 1 и 2 классе», — уточнили в пресс-службе компании.

В организации добавили, что из-за замены билетом места в вагоне могут не совпасть. Если возникнут какие-либо проблемы, нужно обращаться к контролерам-кассирам поезда. В компании пообещали, что все пассажиры будут размещены на местах.

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На скоростном поезде «Ласточка» в Челябинской области с 1 по 10 марта отменили места 1 класса. О причинах отмены сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании. «С 1 по 10 марта по техническим причинам на ряде рейсов заменен подвижной состав: вместо „Ласточки“ ЭС1П курсирует „Ласточка“ ЭС1 (без мест 1 класса). Пассажирам, ранее оформившим билет на место 1 класса в данных рейсах, будет возвращена разница стоимости между проездом в 1 и 2 классе», — уточнили в пресс-службе компании. В организации добавили, что из-за замены билетом места в вагоне могут не совпасть. Если возникнут какие-либо проблемы, нужно обращаться к контролерам-кассирам поезда. В компании пообещали, что все пассажиры будут размещены на местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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