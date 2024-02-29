29 февраля 2024

Мошенники украли голос у мэра Салехарда

Мошенники рассылали голосовые сообщения от имени мэра Салехарда Титовского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, программист, террорист, киберпреступность, хакер, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, пиратство
Мошенники используют нейросети для поддельных голосовых сообщений Фото:

Мошенники рассылали голосовые сообщения от имени мэра Салехарда Алесксея Титовского. О фейковых рассылках глава предупредил в своем telegram-канале.

«Коллеги вновь сообщают о фактах рассылки фейковых сообщений от моего имени. Теперь подделывают голосовые сообщения. Я очень прошу вас не поддаваться на провокации», — сообщил Титовский.

Мэр Салехарда подчеркнул, что никогда не делает рассылку через свой telegram-канал. «В таких случаях всегда мне перезванивайте, лучше по видеосвязи», — подчеркнул Алексей Титовский.

Ранее URA.RU сообщало о неизвестных, рассылавших голосовые сообщения от имени главы Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован. Мошенники смоделировали голос при помощи нейросетей.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники рассылали голосовые сообщения от имени мэра Салехарда Алесксея Титовского. О фейковых рассылках глава предупредил в своем telegram-канале. «Коллеги вновь сообщают о фактах рассылки фейковых сообщений от моего имени. Теперь подделывают голосовые сообщения. Я очень прошу вас не поддаваться на провокации», — сообщил Титовский. Мэр Салехарда подчеркнул, что никогда не делает рассылку через свой telegram-канал. «В таких случаях всегда мне перезванивайте, лучше по видеосвязи», — подчеркнул Алексей Титовский. Ранее URA.RU сообщало о неизвестных, рассылавших голосовые сообщения от имени главы Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован. Мошенники смоделировали голос при помощи нейросетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...