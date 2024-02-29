Мошенники украли голос у мэра Салехарда

Мошенники рассылали голосовые сообщения от имени мэра Салехарда Алесксея Титовского. О фейковых рассылках глава предупредил в своем telegram-канале.
«Коллеги вновь сообщают о фактах рассылки фейковых сообщений от моего имени. Теперь подделывают голосовые сообщения. Я очень прошу вас не поддаваться на провокации», — сообщил Титовский.
Мэр Салехарда подчеркнул, что никогда не делает рассылку через свой telegram-канал. «В таких случаях всегда мне перезванивайте, лучше по видеосвязи», — подчеркнул Алексей Титовский.
Ранее URA.RU сообщало о неизвестных, рассылавших голосовые сообщения от имени главы Муравленко (ЯНАО) Елены Молдован. Мошенники смоделировали голос при помощи нейросетей.
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