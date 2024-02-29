Конкурент курганского экс-губернатора Богомолова рассказал о спасении швейной фирмы

Курганскую швейную фирму спасли с помощью конкурента экс-губернатора Богомолова

01 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Анатолий Колташев выступил на 100-летии курганской швейной фирмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший владелец курганской швейной фирмы Анатолий Колташов, который участвовал в выборах губернатора, ранее планировал превратить здание организации в торговый центр, но позже решил сохранить предприятие. Об этом он сообщил во время празднования 100-летия компании. «Фабрика была в долгах. Как-то надо выручать. Посоветовался с сыном. Решили купить это здание и сделать торговый центр. Когда прошла сделка, екнуло сердце, и решили оставить фабрику. Сейчас, когда я вижу, что идет такая работа, я понял, что не ошибся», — рассказал Колташов. Поздравить сотрудников фабрики также пришли чиновники областного правительства, депутаты и представители бизнеса. На фабрике шьют различную одежду, в том числе и для нужд российской армии. Колташов дважды участвовал в выборах губернатора, в которых побеждал Олег Богомолов. В 1996 году Колташов получил более 30% голосов. Во второй раз в 2000 году в первом туре он набрал более 5% голосов, а во втором поддержал на Богомолова.

Бывший владелец курганской швейной фирмы Анатолий Колташов, который участвовал в выборах губернатора, ранее планировал превратить здание организации в торговый центр, но позже решил сохранить предприятие. Об этом он сообщил во время празднования 100-летия компании. «Фабрика была в долгах. Как-то надо выручать. Посоветовался с сыном. Решили купить это здание и сделать торговый центр. Когда прошла сделка, екнуло сердце, и решили оставить фабрику. Сейчас, когда я вижу, что идет такая работа, я понял, что не ошибся», — рассказал Колташов. Поздравить сотрудников фабрики также пришли чиновники областного правительства, депутаты и представители бизнеса. На фабрике шьют различную одежду, в том числе и для нужд российской армии. Колташов дважды участвовал в выборах губернатора, в которых побеждал Олег Богомолов. В 1996 году Колташов получил более 30% голосов. Во второй раз в 2000 году в первом туре он набрал более 5% голосов, а во втором поддержал на Богомолова.