Песков прокомментировал резкое заявление Карлсона против денацификации

Песков: Карлсон готов слушать разные точки зрения, в отличие от других
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Такер Карлсон готов слушать альтернативные точки зрения, с которыми он не согласен, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова американского журналиста Такера Карлсона, осудившего проведение денацификации. В Кремле отметили, что Карлсон является американцем со своим мировоззрением, однако он готов слушать другие точки зрения.

«Такер Карлсон является американским журналистом со своим мировоззрением и многого не понимает. Однако он готов слушать, этим и отличается от других американцев», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова американского журналиста Такера Карлсона, осудившего проведение денацификации. В Кремле отметили, что Карлсон является американцем со своим мировоззрением, однако он готов слушать другие точки зрения. «Такер Карлсон является американским журналистом со своим мировоззрением и многого не понимает. Однако он готов слушать, этим и отличается от других американцев», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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