Такер Карлсон готов слушать альтернативные точки зрения, с которыми он не согласен, подчеркнул Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова американского журналиста Такера Карлсона, осудившего проведение денацификации. В Кремле отметили, что Карлсон является американцем со своим мировоззрением, однако он готов слушать другие точки зрения.
«Такер Карлсон является американским журналистом со своим мировоззрением и многого не понимает. Однако он готов слушать, этим и отличается от других американцев», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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