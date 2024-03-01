Самопроизвольное возгорание произошло на 1740 километре трассы М-5
На 1740 километре трассы М-5 в Челябинской области 1 марта загорелась фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«На 1740 км дороги М-5 произошло самопроизвольное возгорание грузового автомобиля. Транспорт направлялся в Уфу», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.
На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожный мастер. Фура находится на обочине и проезду не мешает, отметили в управлении. В ГИБДД уточнили, что движение идет в обоих направлениях. Пострадавших нет.
Фура загорелась на обочине
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