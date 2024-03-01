На трассе М-5 в Челябинской области загорелась фура. Фото, видео

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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, снегопад, автодорога м5
Самопроизвольное возгорание произошло на 1740 километре трассы М-5 Фото:

На 1740 километре трассы М-5 в Челябинской области 1 марта загорелась фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На 1740 км дороги М-5 произошло самопроизвольное возгорание грузового автомобиля. Транспорт направлялся в Уфу», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожный мастер. Фура находится на обочине и проезду не мешает, отметили в управлении. В ГИБДД уточнили, что движение идет в обоих направлениях. Пострадавших нет.

Фура загорелась на обочине
Фура загорелась на обочине

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На 1740 километре трассы М-5 в Челябинской области 1 марта загорелась фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На 1740 км дороги М-5 произошло самопроизвольное возгорание грузового автомобиля. Транспорт направлялся в Уфу», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожный мастер. Фура находится на обочине и проезду не мешает, отметили в управлении. В ГИБДД уточнили, что движение идет в обоих направлениях. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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