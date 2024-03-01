На трассе М-5 в Челябинской области загорелась фура. Фото, видео

01 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Самопроизвольное возгорание произошло на 1740 километре трассы М-5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 1740 километре трассы М-5 в Челябинской области 1 марта загорелась фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На 1740 км дороги М-5 произошло самопроизвольное возгорание грузового автомобиля. Транспорт направлялся в Уфу», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожный мастер. Фура находится на обочине и проезду не мешает, отметили в управлении. В ГИБДД уточнили, что движение идет в обоих направлениях. Пострадавших нет. Фура загорелась на обочине фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»

На 1740 километре трассы М-5 в Челябинской области 1 марта загорелась фура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На 1740 км дороги М-5 произошло самопроизвольное возгорание грузового автомобиля. Транспорт направлялся в Уфу», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожный мастер. Фура находится на обочине и проезду не мешает, отметили в управлении. В ГИБДД уточнили, что движение идет в обоих направлениях. Пострадавших нет.