Песков опроверг появление новой системы налогов в РФ после выступления Путина

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Новая налоговая система будет постепенно прорабатываться, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию обозначил свое видение новой налоговой системы, но это не значит, что она изменится с ходу. Сначала концепция будет прорабатываться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин концептуально сказал о своем видении [налоговой системы] и попросил подумать Госдуму и сформировать свое видение. Будем исходить из того, что в ближайшее время какие-то контуры мы увидим после проработки в Думе и правительстве», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию обозначил свое видение новой налоговой системы, но это не значит, что она изменится с ходу. Сначала концепция будет прорабатываться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин концептуально сказал о своем видении [налоговой системы] и попросил подумать Госдуму и сформировать свое видение. Будем исходить из того, что в ближайшее время какие-то контуры мы увидим после проработки в Думе и правительстве», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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