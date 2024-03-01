Песков опроверг появление новой системы налогов в РФ после выступления Путина

Новая налоговая система будет постепенно прорабатываться, подчеркнул Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию обозначил свое видение новой налоговой системы, но это не значит, что она изменится с ходу. Сначала концепция будет прорабатываться. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин концептуально сказал о своем видении [налоговой системы] и попросил подумать Госдуму и сформировать свое видение. Будем исходить из того, что в ближайшее время какие-то контуры мы увидим после проработки в Думе и правительстве», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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