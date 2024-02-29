29 февраля 2024

Тюменское ток-шоу покажут всему миру

Вечернее шоу тюменского канала получило награду от медиахолдинга TV BRICS
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обращение Губернатора Челябинской области к депутатам законодательного собрания. Челябинск, музыка, пульт звукооператора, трансляция, диджей, аудио, звук
Тюменское ток-шоу будут транслировать по всему миру на четырех языках Фото:

В Санкт-Петербурге шоу тюменского телеканала удостоилось награды от международного медиахолдинга TV BRICS (телеканалы, транслирующие программы стран БРИКС). Как рассказал URA.RU глава пресс-службы телеканала Тимур Шквал, по условиям конкурса шоу-победитель будет транслироваться по всему миру на четырех языках.

«Команда ток-шоу „Вечерний хэштег“ получила три специальных диплома от TV BRICS в рамках национальной премии „Хедлайнеры ESG-принципов“. Отмечены три эфира ток-шоу. Главное, что понравилось членам жюри — это интересный рассказ о сухих фактах и тщательно подобранный видеоряд. По условиям конкурса, итоги которого подвели в Санкт-Петербурге, лучшие работы будут размещены на ресурсах TV BRICS на четырех языках», — рассказали в пресс-службе телеканала.

В этом году Россия заняла пост председателя стран БРИКС, поэтому конкурс проводился на территории Российской Федерации. Участие в событии приняли программы из стран содружества. Наряду с тюменской программой членами жюри было отмечено шоу из Венесуэлы.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге шоу тюменского телеканала удостоилось награды от международного медиахолдинга TV BRICS (телеканалы, транслирующие программы стран БРИКС). Как рассказал URA.RU глава пресс-службы телеканала Тимур Шквал, по условиям конкурса шоу-победитель будет транслироваться по всему миру на четырех языках. «Команда ток-шоу „Вечерний хэштег“ получила три специальных диплома от TV BRICS в рамках национальной премии „Хедлайнеры ESG-принципов“. Отмечены три эфира ток-шоу. Главное, что понравилось членам жюри — это интересный рассказ о сухих фактах и тщательно подобранный видеоряд. По условиям конкурса, итоги которого подвели в Санкт-Петербурге, лучшие работы будут размещены на ресурсах TV BRICS на четырех языках», — рассказали в пресс-службе телеканала. В этом году Россия заняла пост председателя стран БРИКС, поэтому конкурс проводился на территории Российской Федерации. Участие в событии приняли программы из стран содружества. Наряду с тюменской программой членами жюри было отмечено шоу из Венесуэлы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...