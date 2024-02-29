Тюменское ток-шоу покажут всему миру

Вечернее шоу тюменского канала получило награду от медиахолдинга TV BRICS

01 марта 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Тюменское ток-шоу будут транслировать по всему миру на четырех языках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге шоу тюменского телеканала удостоилось награды от международного медиахолдинга TV BRICS (телеканалы, транслирующие программы стран БРИКС). Как рассказал URA.RU глава пресс-службы телеканала Тимур Шквал, по условиям конкурса шоу-победитель будет транслироваться по всему миру на четырех языках. «Команда ток-шоу „Вечерний хэштег“ получила три специальных диплома от TV BRICS в рамках национальной премии „Хедлайнеры ESG-принципов“. Отмечены три эфира ток-шоу. Главное, что понравилось членам жюри — это интересный рассказ о сухих фактах и тщательно подобранный видеоряд. По условиям конкурса, итоги которого подвели в Санкт-Петербурге, лучшие работы будут размещены на ресурсах TV BRICS на четырех языках», — рассказали в пресс-службе телеканала. В этом году Россия заняла пост председателя стран БРИКС, поэтому конкурс проводился на территории Российской Федерации. Участие в событии приняли программы из стран содружества. Наряду с тюменской программой членами жюри было отмечено шоу из Венесуэлы.

В Санкт-Петербурге шоу тюменского телеканала удостоилось награды от международного медиахолдинга TV BRICS (телеканалы, транслирующие программы стран БРИКС). Как рассказал URA.RU глава пресс-службы телеканала Тимур Шквал, по условиям конкурса шоу-победитель будет транслироваться по всему миру на четырех языках. «Команда ток-шоу „Вечерний хэштег“ получила три специальных диплома от TV BRICS в рамках национальной премии „Хедлайнеры ESG-принципов“. Отмечены три эфира ток-шоу. Главное, что понравилось членам жюри — это интересный рассказ о сухих фактах и тщательно подобранный видеоряд. По условиям конкурса, итоги которого подвели в Санкт-Петербурге, лучшие работы будут размещены на ресурсах TV BRICS на четырех языках», — рассказали в пресс-службе телеканала. В этом году Россия заняла пост председателя стран БРИКС, поэтому конкурс проводился на территории Российской Федерации. Участие в событии приняли программы из стран содружества. Наряду с тюменской программой членами жюри было отмечено шоу из Венесуэлы.