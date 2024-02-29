В ЯНАО проверят системы оповещения при ЧП

Оповещение продлится с 10:40 до 10:43
В Лабытнанги (ЯНАО) проверят муниципальные системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе города.
«Внимание, 06 марта 2024 года планируется проведение комплексной проверки готовности муниципальных систем оповещения», — говорится в сообщении на сайте администрации Лабытнанги. На телевидении и радио будет демонстрироваться сигнал «Техническая проверка».
Оповещение пройдет в период с 10:40 до 10:43. В администрации призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие на время проверки.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.