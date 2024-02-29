29 февраля 2024

В ЯНАО проверят системы оповещения при ЧП

В Лабытнанги включат системы оповещения при чрезвычайных ситуациях
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Оповещение продлится с 10:40 до 10:43 Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) проверят муниципальные системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе города.

«Внимание, 06 марта 2024 года планируется проведение комплексной проверки готовности муниципальных систем оповещения», — говорится в сообщении на сайте администрации Лабытнанги. На телевидении и радио будет демонстрироваться сигнал «Техническая проверка».

Оповещение пройдет в период с 10:40 до 10:43. В администрации призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие на время проверки.

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В Лабытнанги (ЯНАО) проверят муниципальные системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе города. «Внимание, 06 марта 2024 года планируется проведение комплексной проверки готовности муниципальных систем оповещения», — говорится в сообщении на сайте администрации Лабытнанги. На телевидении и радио будет демонстрироваться сигнал «Техническая проверка». Оповещение пройдет в период с 10:40 до 10:43. В администрации призвали жителей и гостей города соблюдать спокойствие на время проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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