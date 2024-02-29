29 февраля 2024

Тюменский бизнесмен нажил проблем с Росгвардией

Тюменское управление Росгвардии подало в суд на частную охранную организацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Претензии к ЧОО «Альфа+» возникают у Росгвардии не впервые Фото:

Руководитель частной охранной организации «Альфа+» нажила себе неприятностей от тюменского управления Росгвардии. Федеральная структура подала против бизнесмена арбитражный иск, сообщает система электронного правосудия.

«Зарегистрирован иск, связанный с гражданскими правоотношениями. Истец — управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области. Ответчик — частная охранная организация „Альфа+“, зарегистрированная и работающая в Тюменской области. Иск зарегистрирован, но в производство пока не поступил», — сообщает картотека арбитражных дел.

По данным федеральной антимонопольной службы, с 12 января 2024 года, ЧОО «Альфа+» находится в реестре недобросовестных поставщиков. В этом статусе организация проведет два года. При этом, как сообщает СБИС, у организации нет финансовых рисков, кроме отсутствия основных средств и невысокой рентабельности.

Известно, что в марте 2023 года «Альфа+» уже была ответчиком по иску от Росгвардии. Тогда речь шла о работе предприятия без госрегистрации или специального разрешения. Компания заплатила штраф. О каких нарушениях идет речь в новом иске, неизвестно. URA.RU направило запрос в управление Росгвардии по Тюменской области, ответ ожидается.

Ранее агентство рассказало о бизнесе, для которого 2024 год начался с судебных разбирательств. Несколько компаний получили иски от партнеров федерального уровня.

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Руководитель частной охранной организации «Альфа+» нажила себе неприятностей от тюменского управления Росгвардии. Федеральная структура подала против бизнесмена арбитражный иск, сообщает система электронного правосудия. «Зарегистрирован иск, связанный с гражданскими правоотношениями. Истец — управление федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области. Ответчик — частная охранная организация „Альфа+“, зарегистрированная и работающая в Тюменской области. Иск зарегистрирован, но в производство пока не поступил», — сообщает картотека арбитражных дел. По данным федеральной антимонопольной службы, с 12 января 2024 года, ЧОО «Альфа+» находится в реестре недобросовестных поставщиков. В этом статусе организация проведет два года. При этом, как сообщает СБИС, у организации нет финансовых рисков, кроме отсутствия основных средств и невысокой рентабельности. Известно, что в марте 2023 года «Альфа+» уже была ответчиком по иску от Росгвардии. Тогда речь шла о работе предприятия без госрегистрации или специального разрешения. Компания заплатила штраф. О каких нарушениях идет речь в новом иске, неизвестно. URA.RU направило запрос в управление Росгвардии по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о бизнесе, для которого 2024 год начался с судебных разбирательств. Несколько компаний получили иски от партнеров федерального уровня.
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