Замгенпрокурора РФ заставил власти Челябинска, Миасса и Чебаркуля убрать мусор

01 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

После вмешательства Зайцева мусор вывезли с площадок Миасса, Чебаркуля и Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Властям и управляющим компаниям Челябинска, Миасса и Чебаркуля вынесли представления по поручению замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева. Причиной реагирования стал невывоз мусора и снега, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «По поручению замгенпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка вывоза отходов производства и потребления. В прокуратуре Челябинска проведено совещание с участием городской и районных администраций, регионального оператора», — сообщили URA.RU в прокуратуре. После совещания прокуратура вынесла представления регоператору, руководителю комитета дорхозяйства Челябинска и 28 управляющим компаниям. Замгендиректора регоператора привлекли к ответственности по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). К ликвидации отходов привлекли дополнительные силы и сформировали семь бригад тяжелой техники. По результатам представлений подъезды и площадки для сбора мусора были очищены, уточнили в прокуратуре.

Властям и управляющим компаниям Челябинска, Миасса и Чебаркуля вынесли представления по поручению замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева. Причиной реагирования стал невывоз мусора и снега, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «По поручению замгенпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка вывоза отходов производства и потребления. В прокуратуре Челябинска проведено совещание с участием городской и районных администраций, регионального оператора», — сообщили URA.RU в прокуратуре. После совещания прокуратура вынесла представления регоператору, руководителю комитета дорхозяйства Челябинска и 28 управляющим компаниям. Замгендиректора регоператора привлекли к ответственности по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). К ликвидации отходов привлекли дополнительные силы и сформировали семь бригад тяжелой техники. По результатам представлений подъезды и площадки для сбора мусора были очищены, уточнили в прокуратуре.