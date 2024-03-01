Замгенпрокурора РФ заставил власти Челябинска, Миасса и Чебаркуля убрать мусор

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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
После вмешательства Зайцева мусор вывезли с площадок Миасса, Чебаркуля и Челябинска Фото:

Властям и управляющим компаниям Челябинска, Миасса и Чебаркуля вынесли представления по поручению замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева. Причиной реагирования стал невывоз мусора и снега, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«По поручению замгенпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка вывоза отходов производства и потребления. В прокуратуре Челябинска проведено совещание с участием городской и районных администраций, регионального оператора», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

После совещания прокуратура вынесла представления регоператору, руководителю комитета дорхозяйства Челябинска и 28 управляющим компаниям. Замгендиректора регоператора привлекли к ответственности по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). К ликвидации отходов привлекли дополнительные силы и сформировали семь бригад тяжелой техники. По результатам представлений подъезды и площадки для сбора мусора были очищены, уточнили в прокуратуре.

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Властям и управляющим компаниям Челябинска, Миасса и Чебаркуля вынесли представления по поручению замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева. Причиной реагирования стал невывоз мусора и снега, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «По поручению замгенпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка вывоза отходов производства и потребления. В прокуратуре Челябинска проведено совещание с участием городской и районных администраций, регионального оператора», — сообщили URA.RU в прокуратуре. После совещания прокуратура вынесла представления регоператору, руководителю комитета дорхозяйства Челябинска и 28 управляющим компаниям. Замгендиректора регоператора привлекли к ответственности по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). К ликвидации отходов привлекли дополнительные силы и сформировали семь бригад тяжелой техники. По результатам представлений подъезды и площадки для сбора мусора были очищены, уточнили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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