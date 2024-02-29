29 февраля 2024

Власти ищут инвестора для строительства катка на окраине Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток "Северное сияние"․ Екатеринбург, каток, северное сияние каток
Площадь хоккейной коробки составит 30 на 60 метров Фото:

Власти пермского края ищут инвестора, совместно с которым возведут крытый каток в Орджоникидзевском районе Перми. Площадь здания будет составлять более 4 тысяч квадратных метров.

«В микрорайоне Кислотные дачи власти планируют построить крытый каток площадью более четырех квадратных километров. Он расположится на улице Генерала Доватора. Сейчас чиновники ищут инвестора, который вложится в строительство», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на инвестиционное предложение, опубликованное на сайте краевого министерства экономического развития.

Предполагается, что в построенном комплексе будет хоккейная коробка размером 30 на 60 метров, спортивный и тренажерный залы. Также в здании будут помещения для теоретических занятий.

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Власти пермского края ищут инвестора, совместно с которым возведут крытый каток в Орджоникидзевском районе Перми. Площадь здания будет составлять более 4 тысяч квадратных метров. «В микрорайоне Кислотные дачи власти планируют построить крытый каток площадью более четырех квадратных километров. Он расположится на улице Генерала Доватора. Сейчас чиновники ищут инвестора, который вложится в строительство», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на инвестиционное предложение, опубликованное на сайте краевого министерства экономического развития. Предполагается, что в построенном комплексе будет хоккейная коробка размером 30 на 60 метров, спортивный и тренажерный залы. Также в здании будут помещения для теоретических занятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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