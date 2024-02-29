29 февраля 2024

Роспотребнадзор ЯНАО: как выбрать продукты к Масленице

Ямальский Роспотребнадзор советует не покупать продукты для блинов с рук
© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, блины, масленица, широкая масленница, масленичные гуляния
Не стоит покупать продукты в местах несанкционированной торговли и с рук. Фото:

Масленичная неделя начнется в этом году в понедельник 11 марта и будет продолжаться до 17 числа. Ямальский Роспотребнадзор напоминает, как правильно выбирать безопасные продукты для главного блюда народного праздника — блинов. URA.RU представляет перечень несложных правил.

  • Главный ингредиент блинов — мука. «При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно просеивайте муку перед замесом теста, это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей», — советуют в ведомстве.
  • Покупать молоко и молочные продукты желательно в точках розничной продажи. Молоко должно храниться в холодильном оборудовании. Если приобретать этот продукт на сельскохозяйственных рынках, следует помнить о своем праве потребовать документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, продавец обязан напомнить, что такое молоко нужно обязательно кипятить.
  • Не стоит покупать продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли и с рук.
  • Изучайте информацию о продукте на этикетке. После вскрытия упаковки молоко и молочные продукты можно использовать в течение времени, указанного на упаковке.
  • При выборе творога и сметаны помните, что в составе этих продуктов не должно быть ничего, кроме молока и закваски.
  • Покупать молочные продукты с истекшим сроком годности нельзя. «В них накапливаются микроорганизмы и их токсины, способные вызвать пищевое отравление, а термическая обработка не всегда позволяет избавить от них готовый продукт», — предупреждают в Роспотребнадзоре.
  • Чтобы купить свежие яйца, обращайте внимание на дату их сортировки. Лучше выбирать производителя, который находится наиболее близко к вашему местоположению —длительная транспортировка может сказаться на качестве продукта. «Осмотрите содержимое упаковки — яйцо должно быть без сколов, трещин. А вот цвет и небольшие шероховатости на скорлупе значения не имеют», — говорят специалисты.
  • При комнатной температуре яйца столовые хранятся до 30 дней, в холодильнике — до 90 дней.

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Масленичная неделя начнется в этом году в понедельник 11 марта и будет продолжаться до 17 числа. Ямальский Роспотребнадзор напоминает, как правильно выбирать безопасные продукты для главного блюда народного праздника — блинов. URA.RU представляет перечень несложных правил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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