Украина и Нидерланды подписали договор о безопасности на 2 млрд евро

Украина и Нидерланды подписали соглашение о безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в 2024 году Нидерланды отправят на помощь Украине два миллиарда евро.
«Сегодня мы с [премьер-министром Нидерландов] Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, Нидерланды отправят Украине два миллиарда евро. Документ формализует принципиальную позицию Амстердама по усилению санкций против РФ.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал передать Украине истребители F-16. По его словам, Украина получит не меньше 24 самолетов от страны.
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