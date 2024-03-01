Украина и Нидерланды подписали договор о безопасности на 2 млрд евро

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды ожесточат свои санкции против РФ Фото:

Украина и Нидерланды подписали соглашение о безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в 2024 году Нидерланды отправят на помощь Украине два миллиарда евро.

«Сегодня мы с [премьер-министром Нидерландов] Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, Нидерланды отправят Украине два миллиарда евро. Документ формализует принципиальную позицию Амстердама по усилению санкций против РФ.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал передать Украине истребители F-16. По его словам, Украина получит не меньше 24 самолетов от страны.

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Украина и Нидерланды подписали соглашение о безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в 2024 году Нидерланды отправят на помощь Украине два миллиарда евро. «Сегодня мы с [премьер-министром Нидерландов] Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, Нидерланды отправят Украине два миллиарда евро. Документ формализует принципиальную позицию Амстердама по усилению санкций против РФ. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал передать Украине истребители F-16. По его словам, Украина получит не меньше 24 самолетов от страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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