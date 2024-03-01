В мире Украина Украина и Нидерланды подписали договор о безопасности на 2 млрд евро 01 марта 2024 в 19:38 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды ожесточат свои санкции против РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Украина и Нидерланды подписали соглашение о безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в 2024 году Нидерланды отправят на помощь Украине два миллиарда евро. «Сегодня мы с [премьер-министром Нидерландов] Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, Нидерланды отправят Украине два миллиарда евро. Документ формализует принципиальную позицию Амстердама по усилению санкций против РФ. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал передать Украине истребители F-16. По его словам, Украина получит не меньше 24 самолетов от страны. Украина и Нидерланды подписали соглашение о безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в 2024 году Нидерланды отправят на помощь Украине два миллиарда евро. «Сегодня мы с [премьер-министром Нидерландов] Марком Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, Нидерланды отправят Украине два миллиарда евро. Документ формализует принципиальную позицию Амстердама по усилению санкций против РФ. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал передать Украине истребители F-16. По его словам, Украина получит не меньше 24 самолетов от страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям