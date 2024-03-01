В Екатеринбурге к общежитию УрФУ съехалось шесть машин МЧС

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Торжественное открытие II специализированной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2021». Екатеринбург, мчс, 01, пожарная служба, 101
МЧС пока не комментировало такое скопление машин возле общежития УрФУ Фото:

В Екатеринбурге к общежитию Уральского федерального университета на Большакова, 79 съехались пожарные машины. Судя по видео очевидцев, дыма не видно.

«Пять машин для тушения и еще одна „Газель“ красная. Огня и запаха гари нет. Говорят, что это учения. Всех студентов выгнали на улицу», — рассказал E1.RU екатеринбуржец.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили, что в здании проходят учения.

Ранее у торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге также собирались пожарные машины. Позже огнеборцы пояснили, что это были плановые учения.

Обновлено в 20.47. Добавлен ответ спасателей в третий абзац.

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В Екатеринбурге к общежитию Уральского федерального университета на Большакова, 79 съехались пожарные машины. Судя по видео очевидцев, дыма не видно. «Пять машин для тушения и еще одна „Газель“ красная. Огня и запаха гари нет. Говорят, что это учения. Всех студентов выгнали на улицу», — рассказал E1.RU екатеринбуржец. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили, что в здании проходят учения. Ранее у торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге также собирались пожарные машины. Позже огнеборцы пояснили, что это были плановые учения. Обновлено в 20.47. Добавлен ответ спасателей в третий абзац.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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