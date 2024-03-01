В Екатеринбурге к общежитию УрФУ съехалось шесть машин МЧС

01 марта 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

МЧС пока не комментировало такое скопление машин возле общежития УрФУ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге к общежитию Уральского федерального университета на Большакова, 79 съехались пожарные машины. Судя по видео очевидцев, дыма не видно. «Пять машин для тушения и еще одна „Газель“ красная. Огня и запаха гари нет. Говорят, что это учения. Всех студентов выгнали на улицу», — рассказал E1.RU екатеринбуржец. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили, что в здании проходят учения. Ранее у торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге также собирались пожарные машины. Позже огнеборцы пояснили, что это были плановые учения. Обновлено в 20.47. Добавлен ответ спасателей в третий абзац.

В Екатеринбурге к общежитию Уральского федерального университета на Большакова, 79 съехались пожарные машины. Судя по видео очевидцев, дыма не видно. «Пять машин для тушения и еще одна „Газель“ красная. Огня и запаха гари нет. Говорят, что это учения. Всех студентов выгнали на улицу», — рассказал E1.RU екатеринбуржец. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили, что в здании проходят учения. Ранее у торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге также собирались пожарные машины. Позже огнеборцы пояснили, что это были плановые учения. Обновлено в 20.47. Добавлен ответ спасателей в третий абзац.