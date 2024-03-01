В Екатеринбурге к общежитию УрФУ съехалось шесть машин МЧС

В Екатеринбурге к общежитию Уральского федерального университета на Большакова, 79 съехались пожарные машины. Судя по видео очевидцев, дыма не видно.
«Пять машин для тушения и еще одна „Газель“ красная. Огня и запаха гари нет. Говорят, что это учения. Всех студентов выгнали на улицу», — рассказал E1.RU екатеринбуржец.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили, что в здании проходят учения.
Ранее у торгового центра «Пассаж» в Екатеринбурге также собирались пожарные машины. Позже огнеборцы пояснили, что это были плановые учения.
Обновлено в 20.47. Добавлен ответ спасателей в третий абзац.
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