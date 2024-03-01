Невролог Евдокимов рассказал, чем опасны препараты от кашля

Невролог Евдокимов: препараты от кашля с кодеином опасны для нервной системы

01 марта 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Бесконтрольный прием лекарств от кашля опасен для нервной системы человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бесконтрольный прием лекарств от кашля в период сезонных гриппа и ОРВИ, а также в связи с пандемией коронавируса, может привести к серьезным проблемам с нервной системой у взрослых и детей. Об этом предупредил невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов. «Если доза превышается, особенно в течение нескольких дней, то может наблюдаться различная негативная симптоматика, вплоть до отравления. Кодеин воздействует на центральную нервную систему», — рассказал Евдокимов в беседе с «Пятым каналом». Он отметил, что не стоит нарушать назначенные специалистом сроки приема, так как сиропы или препараты, которые содержат психотропное вещество — кодеин — могут привести к негативной симптоматике. Если доза превышает норму, в течение нескольких дней, то кодеин начинает воздействовать на центральную нервную систему. Препараты при превышении доз могут вызвать слабость, сонливость, приступы головной боли, снижение концентрации внимания, галлюцинации и ложные воспоминания. Помимо прочего может возникнуть постепенное привыкание к лекарству.

Бесконтрольный прием лекарств от кашля в период сезонных гриппа и ОРВИ, а также в связи с пандемией коронавируса, может привести к серьезным проблемам с нервной системой у взрослых и детей. Об этом предупредил невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов. «Если доза превышается, особенно в течение нескольких дней, то может наблюдаться различная негативная симптоматика, вплоть до отравления. Кодеин воздействует на центральную нервную систему», — рассказал Евдокимов в беседе с «Пятым каналом». Он отметил, что не стоит нарушать назначенные специалистом сроки приема, так как сиропы или препараты, которые содержат психотропное вещество — кодеин — могут привести к негативной симптоматике. Если доза превышает норму, в течение нескольких дней, то кодеин начинает воздействовать на центральную нервную систему. Препараты при превышении доз могут вызвать слабость, сонливость, приступы головной боли, снижение концентрации внимания, галлюцинации и ложные воспоминания. Помимо прочего может возникнуть постепенное привыкание к лекарству.