Невролог Евдокимов рассказал, чем опасны препараты от кашля

Невролог Евдокимов: препараты от кашля с кодеином опасны для нервной системы
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Бесконтрольный прием лекарств от кашля опасен для нервной системы человека Фото:

Бесконтрольный прием лекарств от кашля в период сезонных гриппа и ОРВИ, а также в связи с пандемией коронавируса, может привести к серьезным проблемам с нервной системой у взрослых и детей. Об этом предупредил невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов.

«Если доза превышается, особенно в течение нескольких дней, то может наблюдаться различная негативная симптоматика, вплоть до отравления. Кодеин воздействует на центральную нервную систему», — рассказал Евдокимов в беседе с «Пятым каналом». Он отметил, что не стоит нарушать назначенные специалистом сроки приема, так как сиропы или препараты, которые содержат психотропное вещество — кодеин — могут привести к негативной симптоматике.

Если доза превышает норму, в течение нескольких дней, то кодеин начинает воздействовать на центральную нервную систему. Препараты при превышении доз могут вызвать слабость, сонливость, приступы головной боли, снижение концентрации внимания, галлюцинации и ложные воспоминания. Помимо прочего может возникнуть постепенное привыкание к лекарству.

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Бесконтрольный прием лекарств от кашля в период сезонных гриппа и ОРВИ, а также в связи с пандемией коронавируса, может привести к серьезным проблемам с нервной системой у взрослых и детей. Об этом предупредил невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов. «Если доза превышается, особенно в течение нескольких дней, то может наблюдаться различная негативная симптоматика, вплоть до отравления. Кодеин воздействует на центральную нервную систему», — рассказал Евдокимов в беседе с «Пятым каналом». Он отметил, что не стоит нарушать назначенные специалистом сроки приема, так как сиропы или препараты, которые содержат психотропное вещество — кодеин — могут привести к негативной симптоматике. Если доза превышает норму, в течение нескольких дней, то кодеин начинает воздействовать на центральную нервную систему. Препараты при превышении доз могут вызвать слабость, сонливость, приступы головной боли, снижение концентрации внимания, галлюцинации и ложные воспоминания. Помимо прочего может возникнуть постепенное привыкание к лекарству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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