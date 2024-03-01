01 марта 2024

В России утвержден порядок госсконтроля за производством и оборотом табака

Правительство РФ утвердило механизм госконтроля за производством табака
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, табак, продажа табака
Постановление вступает в силу с 1 марта Фото:

Российское правительство утвердило механизм госконтроля за производством и оборотом табака и продукции с никотином. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года», — говорится в документе. С 1 марта Росалкогольтабакконтроль будет ответственен за мониторинг предприятий отрасли, выявление и пресечение незаконного производства и оборота продукции.

Ведомство также будет следить за соблюдением лицензионных и обязательных требований относительно производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и продукции. Работники Росалкогольтабакконтроля будут использовать инструменты профилактики нарушений, включая информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты и стимулирование добросовестности.

Ранее в письме Всероссийского союза пациентов (ВСП) главе Минздрава Михаилу Мурашко призвали ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Причиной стало распространение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

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Российское правительство утвердило механизм госконтроля за производством и оборотом табака и продукции с никотином. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года», — говорится в документе. С 1 марта Росалкогольтабакконтроль будет ответственен за мониторинг предприятий отрасли, выявление и пресечение незаконного производства и оборота продукции. Ведомство также будет следить за соблюдением лицензионных и обязательных требований относительно производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и продукции. Работники Росалкогольтабакконтроля будут использовать инструменты профилактики нарушений, включая информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты и стимулирование добросовестности. Ранее в письме Всероссийского союза пациентов (ВСП) главе Минздрава Михаилу Мурашко призвали ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Причиной стало распространение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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