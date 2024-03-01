Общество В России утвержден порядок госсконтроля за производством и оборотом табака Правительство РФ утвердило механизм госконтроля за производством табака 01 марта 2024 в 22:55 Размер текста - 17 + Постановление вступает в силу с 1 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU Российское правительство утвердило механизм госконтроля за производством и оборотом табака и продукции с никотином. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года», — говорится в документе. С 1 марта Росалкогольтабакконтроль будет ответственен за мониторинг предприятий отрасли, выявление и пресечение незаконного производства и оборота продукции. Ведомство также будет следить за соблюдением лицензионных и обязательных требований относительно производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и продукции. Работники Росалкогольтабакконтроля будут использовать инструменты профилактики нарушений, включая информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты и стимулирование добросовестности. Ранее в письме Всероссийского союза пациентов (ВСП) главе Минздрава Михаилу Мурашко призвали ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Причиной стало распространение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Российское правительство утвердило механизм госконтроля за производством и оборотом табака и продукции с никотином. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года», — говорится в документе. С 1 марта Росалкогольтабакконтроль будет ответственен за мониторинг предприятий отрасли, выявление и пресечение незаконного производства и оборота продукции. Ведомство также будет следить за соблюдением лицензионных и обязательных требований относительно производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и продукции. Работники Росалкогольтабакконтроля будут использовать инструменты профилактики нарушений, включая информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты и стимулирование добросовестности. Ранее в письме Всероссийского союза пациентов (ВСП) главе Минздрава Михаилу Мурашко призвали ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Причиной стало распространение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям