01 марта 2024

В Фонде борьбы с лейкемией опровергли связь с Олегом Тиньковым*

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Благотворительный фонд опроверг связь с Тиньковым* Фото:

В попечительский совет Фонда борьбы с лейкемией не входил предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ). Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Арина Фауль.

«Лично Тиньков не входил ни в попечительский, ни в совет Фонда борьбы с лейкемией. Благотворительный фонд‎ существует за счет средств, самостоятельно привлеченных на его деятельность», — передает Daily Storm слова Фауль.

Ранее Тиньков сообщил, что выходит из состава попечительского «Фонда борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд. Организация работала три года, затем решила приостановить деятельность с первого июня.

*Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов

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В попечительский совет Фонда борьбы с лейкемией не входил предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ). Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Арина Фауль. «Лично Тиньков не входил ни в попечительский, ни в совет Фонда борьбы с лейкемией. Благотворительный фонд‎ существует за счет средств, самостоятельно привлеченных на его деятельность», — передает Daily Storm слова Фауль. Ранее Тиньков сообщил, что выходит из состава попечительского «Фонда борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд. Организация работала три года, затем решила приостановить деятельность с первого июня. *Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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