В Фонде борьбы с лейкемией опровергли связь с Олегом Тиньковым*

В попечительский совет Фонда борьбы с лейкемией не входил предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ). Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Арина Фауль.
«Лично Тиньков не входил ни в попечительский, ни в совет Фонда борьбы с лейкемией. Благотворительный фонд существует за счет средств, самостоятельно привлеченных на его деятельность», —
Ранее Тиньков сообщил, что выходит из состава попечительского «Фонда борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд. Организация работала три года, затем решила приостановить деятельность с первого июня.
*Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов
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