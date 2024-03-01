В Фонде борьбы с лейкемией опровергли связь с Олегом Тиньковым*

01 марта 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Благотворительный фонд опроверг связь с Тиньковым* Фото: Владимир Андреев © URA.RU В попечительский совет Фонда борьбы с лейкемией не входил предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ). Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Арина Фауль. «Лично Тиньков не входил ни в попечительский, ни в совет Фонда борьбы с лейкемией. Благотворительный фонд‎ существует за счет средств, самостоятельно привлеченных на его деятельность», — передает Daily Storm слова Фауль. Ранее Тиньков сообщил, что выходит из состава попечительского «Фонда борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд. Организация работала три года, затем решила приостановить деятельность с первого июня. *Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов

В попечительский совет Фонда борьбы с лейкемией не входил предприниматель Олег Тиньков (признан иноагентом в РФ). Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Арина Фауль. «Лично Тиньков не входил ни в попечительский, ни в совет Фонда борьбы с лейкемией. Благотворительный фонд‎ существует за счет средств, самостоятельно привлеченных на его деятельность», — передает Daily Storm слова Фауль. Ранее Тиньков сообщил, что выходит из состава попечительского «Фонда борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд. Организация работала три года, затем решила приостановить деятельность с первого июня. *Олег Тиньков включен Минюстом в реестр иноагентов