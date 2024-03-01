В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешехода на светофоре

02 марта 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Пострадавший мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 марта водитель Mazda сбил насмерть горожанина, переходившего пешеходный переход на красный свет. Мужчина скончался до приезда медиков, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель, управляя машиной Mazda 6, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Восточная, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП 27-летний молодой человек-пешеход, житель Екатеринбурга, скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — говорится в telegram-канале ведомства. В сообщении уточнили, что водитель был трезв. Он пытался затормозить перед выбежавшим на дорогу мужчиной, но не успел. На месте происшествия автоинспекторы нашли недостатки дорожных условий — отсутствие горизонтальной дорожной разметки всех типов, надлежащие органы уведомили о проблеме. По факту происшествия проводится расследование.

В Екатеринбурге в ночь с 1 на 2 марта водитель Mazda сбил насмерть горожанина, переходившего пешеходный переход на красный свет. Мужчина скончался до приезда медиков, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель, управляя машиной Mazda 6, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Восточная, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, в темной одежде без светоотражающих элементов. В результате ДТП 27-летний молодой человек-пешеход, житель Екатеринбурга, скончался на месте происшествия до прибытия бригады медиков», — говорится в telegram-канале ведомства. В сообщении уточнили, что водитель был трезв. Он пытался затормозить перед выбежавшим на дорогу мужчиной, но не успел. На месте происшествия автоинспекторы нашли недостатки дорожных условий — отсутствие горизонтальной дорожной разметки всех типов, надлежащие органы уведомили о проблеме. По факту происшествия проводится расследование.