01 марта 2024

«Икона моды» с русскими корнями Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

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Айрис Апфель умерла на 103-м году жизни Фото:

Дизайнер и икона стиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет. Об этом написали в The New York Post.

«Айрис Апфель… звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида», — говорится в материале. Уточняется, что женщина скончалась на 103-м году жизни. Также сообщается, что ее мать родилась в России.

Женщина участвовала в разных проектах реставрационных работ в 1950—1992 годы. Среди заказчиков были девять президентов США. Апфель получила известность после своей выставки в музее Метрополитен в 2005 году в Нью-Йорке. Также ее компания Old World Weavers производила ткани, являвшиеся копиями различных винтажных материалов.

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Дизайнер и икона стиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет. Об этом написали в The New York Post. «Айрис Апфель… звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида», — говорится в материале. Уточняется, что женщина скончалась на 103-м году жизни. Также сообщается, что ее мать родилась в России. Женщина участвовала в разных проектах реставрационных работ в 1950—1992 годы. Среди заказчиков были девять президентов США. Апфель получила известность после своей выставки в музее Метрополитен в 2005 году в Нью-Йорке. Также ее компания Old World Weavers производила ткани, являвшиеся копиями различных винтажных материалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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