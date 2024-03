«Икона моды» с русскими корнями Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

02 марта 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Айрис Апфель умерла на 103-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дизайнер и икона стиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет. Об этом написали в The New York Post. «Айрис Апфель… звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида», — говорится в материале. Уточняется, что женщина скончалась на 103-м году жизни. Также сообщается, что ее мать родилась в России. Женщина участвовала в разных проектах реставрационных работ в 1950—1992 годы. Среди заказчиков были девять президентов США. Апфель получила известность после своей выставки в музее Метрополитен в 2005 году в Нью-Йорке. Также ее компания Old World Weavers производила ткани, являвшиеся копиями различных винтажных материалов.

Дизайнер и икона стиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет. Об этом написали в The New York Post. «Айрис Апфель… звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида», — говорится в материале. Уточняется, что женщина скончалась на 103-м году жизни. Также сообщается, что ее мать родилась в России. Женщина участвовала в разных проектах реставрационных работ в 1950—1992 годы. Среди заказчиков были девять президентов США. Апфель получила известность после своей выставки в музее Метрополитен в 2005 году в Нью-Йорке. Также ее компания Old World Weavers производила ткани, являвшиеся копиями различных винтажных материалов.