По сообщению МЧС в феврале от пожара в Челябинской области погибло 27 человек

Главное управления МЧС России по Челябинской области подвело итог работы за февраль 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В минувшем месяце сотрудники чрезвычайного ведомства Южного Урала ликвидировали 336 техногенных пожаров. К сожалению, огонь и дым унесли жизни 27 южноуральцев, 23 человека получили травмы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Из информации следует, что детей среди погибших в авариях и пожарах в феврале не было.
МЧС региона указывает, что основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и неправильная работа с электрооборудованием. Спасено 52 человека, в том числе с водоемов и во время ДТП. Всероссийскую зимнюю Спартакиаду, один из этапов которой проходил на Южном Урале, специалисты МЧС России по Челябинской области сопроводили без происшествий.
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