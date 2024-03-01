По сообщению МЧС в феврале от пожара в Челябинской области погибло 27 человек

02 марта 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Из горящих домов и авто МЧС спасло 52 человека в феврале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главное управления МЧС России по Челябинской области подвело итог работы за февраль 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В минувшем месяце сотрудники чрезвычайного ведомства Южного Урала ликвидировали 336 техногенных пожаров. К сожалению, огонь и дым унесли жизни 27 южноуральцев, 23 человека получили травмы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Из информации следует, что детей среди погибших в авариях и пожарах в феврале не было. МЧС региона указывает, что основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и неправильная работа с электрооборудованием. Спасено 52 человека, в том числе с водоемов и во время ДТП. Всероссийскую зимнюю Спартакиаду, один из этапов которой проходил на Южном Урале, специалисты МЧС России по Челябинской области сопроводили без происшествий.

Главное управления МЧС России по Челябинской области подвело итог работы за февраль 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В минувшем месяце сотрудники чрезвычайного ведомства Южного Урала ликвидировали 336 техногенных пожаров. К сожалению, огонь и дым унесли жизни 27 южноуральцев, 23 человека получили травмы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Из информации следует, что детей среди погибших в авариях и пожарах в феврале не было. МЧС региона указывает, что основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и неправильная работа с электрооборудованием. Спасено 52 человека, в том числе с водоемов и во время ДТП. Всероссийскую зимнюю Спартакиаду, один из этапов которой проходил на Южном Урале, специалисты МЧС России по Челябинской области сопроводили без происшествий.