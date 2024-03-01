01 марта 2024

По сообщению МЧС в феврале от пожара в Челябинской области погибло 27 человек

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Из горящих домов и авто МЧС спасло 52 человека в феврале Фото:

Главное управления МЧС России по Челябинской области подвело итог работы за февраль 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В минувшем месяце сотрудники чрезвычайного ведомства Южного Урала ликвидировали 336 техногенных пожаров. К сожалению, огонь и дым унесли жизни 27 южноуральцев, 23 человека получили травмы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Из информации следует, что детей среди погибших в авариях и пожарах в феврале не было.

МЧС региона указывает, что основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и неправильная работа с электрооборудованием. Спасено 52 человека, в том числе с водоемов и во время ДТП. Всероссийскую зимнюю Спартакиаду, один из этапов которой проходил на Южном Урале, специалисты МЧС России по Челябинской области сопроводили без происшествий.

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Главное управления МЧС России по Челябинской области подвело итог работы за февраль 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В минувшем месяце сотрудники чрезвычайного ведомства Южного Урала ликвидировали 336 техногенных пожаров. К сожалению, огонь и дым унесли жизни 27 южноуральцев, 23 человека получили травмы», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Из информации следует, что детей среди погибших в авариях и пожарах в феврале не было. МЧС региона указывает, что основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и неправильная работа с электрооборудованием. Спасено 52 человека, в том числе с водоемов и во время ДТП. Всероссийскую зимнюю Спартакиаду, один из этапов которой проходил на Южном Урале, специалисты МЧС России по Челябинской области сопроводили без происшествий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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