Путин созвонился с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин позвонил главе Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сообщили в Кремле. Заявление опубликовано в telegram-канале.
Российский глава вновь поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии 25 февраля 2024 года. Президенты обсудили вопросы развития отношений двух государств.
Ранее на заседании Высшего госсовета Союзного государства главы России и Белоруссии определились с планами на очередной этап интеграции. По словам экспертов, РФ придется снова пойти на уступки своему главному союзнику, чтобы обеспечить безопасность хотя бы 1239 км своей западной границы.
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