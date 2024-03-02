Путин созвонился с Лукашенко

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили развитие двух стран Фото:

Президент РФ Владимир Путин позвонил главе Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сообщили в Кремле. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Российский глава вновь поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии 25 февраля 2024 года. Президенты обсудили вопросы развития отношений двух государств.

Ранее на заседании Высшего госсовета Союзного государства главы России и Белоруссии определились с планами на очередной этап интеграции. По словам экспертов, РФ придется снова пойти на уступки своему главному союзнику, чтобы обеспечить безопасность хотя бы 1239 км своей западной границы.

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Президент РФ Владимир Путин позвонил главе Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — сообщили в Кремле. Заявление опубликовано в telegram-канале. Российский глава вновь поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии 25 февраля 2024 года. Президенты обсудили вопросы развития отношений двух государств. Ранее на заседании Высшего госсовета Союзного государства главы России и Белоруссии определились с планами на очередной этап интеграции. По словам экспертов, РФ придется снова пойти на уступки своему главному союзнику, чтобы обеспечить безопасность хотя бы 1239 км своей западной границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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