Политика Лавров раскрыл, как Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО Лавров: РФ развернет дополнительное вооружение в ответ на расширение НАТО 02 марта 2024 в 17:21 Размер текста - 17 + Сергей Лавров заявил, что желание Швеции и Финляндии удивило его Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах развернет дополнительное вооружение в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ», — заявил Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума, трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам главы МИД РФ, в новых военных округах РФ разместят дополнительное вооружение. Лавров также отметил, что его удивило желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО. « Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом», — добавил он. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции в НАТО станет сигналом для президента России Владимира Путина. Российский глава, в свою очередь, воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, передает телеканал 360. Россия в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах развернет дополнительное вооружение в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ», — заявил Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума, трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам главы МИД РФ, в новых военных округах РФ разместят дополнительное вооружение. Лавров также отметил, что его удивило желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО. « Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом», — добавил он. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции в НАТО станет сигналом для президента России Владимира Путина. Российский глава, в свою очередь, воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям