Лавров раскрыл, как Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Лавров: РФ развернет дополнительное вооружение в ответ на расширение НАТО
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, топ, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что желание Швеции и Финляндии удивило его Фото:

Россия в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах развернет дополнительное вооружение в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ», — заявил Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума, трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам главы МИД РФ, в новых военных округах РФ разместят дополнительное вооружение.

Лавров также отметил, что его удивило желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО. « Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом», — добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции в НАТО станет сигналом для президента России Владимира Путина. Российский глава, в свою очередь, воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, передает телеканал 360.

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Россия в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах развернет дополнительное вооружение в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ», — заявил Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума, трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам главы МИД РФ, в новых военных округах РФ разместят дополнительное вооружение. Лавров также отметил, что его удивило желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО. « Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом», — добавил он. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции в НАТО станет сигналом для президента России Владимира Путина. Российский глава, в свою очередь, воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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