Лавров раскрыл, как Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Россия в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах развернет дополнительное вооружение в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ», — заявил Лавров по итогам Анталийского дипломатического форума, трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам главы МИД РФ, в новых военных округах РФ разместят дополнительное вооружение.
Лавров также отметил, что его удивило желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО. « Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом», — добавил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции в НАТО станет сигналом для президента России Владимира Путина. Российский глава, в свою очередь, воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, передает телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.