02 марта 2024
01 марта 2024

В Салехарде врачи «скорой» спасли мужчину с клинической смертью

В Салехарде спасен мужчина, сердце которого не билось пять минут
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик, скорая помошь
В Салехарде бригада скорой помощи спасла 44-летнего мужчину с клинической смертью Фото:

В Салехарде бригада скорой помощи спасла 44-летнего мужчину, сердце которого не билось пять минут. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В Салехарде спасли мужчину, сердце которого не билось пять минут. … Бригада скорой в считанные минуты после вызова приехала на помощь 44-летнему мужчине с сильной болью в груди, но пульса и дыхания у него уже не было», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально».

Возобновить работу сердца удалось благодаря дефибриллятору и прибору для сердечно-легочной реанимации, который заменяет человеческие руки. Сейчас пациент лечится в кардиологии Салехардской окружной больницы и его жизни уже ничего не угрожает. Это заслуга врача-реаниматолога Виктора Дьячкова, фельдшеров Руслана Санникова и Дениса Вануйто, а также водителя Эдуарда Тимерхазиева.

В Муравленко (ЯНАО) врачи скорой помощи спасли 32-летнего пассажира такси, которому стало плохо. Оказалось, что он пережил клиническую смерть.

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В Салехарде бригада скорой помощи спасла 44-летнего мужчину, сердце которого не билось пять минут. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «В Салехарде спасли мужчину, сердце которого не билось пять минут. … Бригада скорой в считанные минуты после вызова приехала на помощь 44-летнему мужчине с сильной болью в груди, но пульса и дыхания у него уже не было», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально». Возобновить работу сердца удалось благодаря дефибриллятору и прибору для сердечно-легочной реанимации, который заменяет человеческие руки. Сейчас пациент лечится в кардиологии Салехардской окружной больницы и его жизни уже ничего не угрожает. Это заслуга врача-реаниматолога Виктора Дьячкова, фельдшеров Руслана Санникова и Дениса Вануйто, а также водителя Эдуарда Тимерхазиева. В Муравленко (ЯНАО) врачи скорой помощи спасли 32-летнего пассажира такси, которому стало плохо. Оказалось, что он пережил клиническую смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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