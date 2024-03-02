В Салехарде врачи «скорой» спасли мужчину с клинической смертью

В Салехарде спасен мужчина, сердце которого не билось пять минут

03 марта 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

В Салехарде бригада скорой помощи спасла 44-летнего мужчину с клинической смертью Фото: Анна Майорова © URA.RU В Салехарде бригада скорой помощи спасла 44-летнего мужчину, сердце которого не билось пять минут. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «В Салехарде спасли мужчину, сердце которого не билось пять минут. … Бригада скорой в считанные минуты после вызова приехала на помощь 44-летнему мужчине с сильной болью в груди, но пульса и дыхания у него уже не было», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально». Возобновить работу сердца удалось благодаря дефибриллятору и прибору для сердечно-легочной реанимации, который заменяет человеческие руки. Сейчас пациент лечится в кардиологии Салехардской окружной больницы и его жизни уже ничего не угрожает. Это заслуга врача-реаниматолога Виктора Дьячкова, фельдшеров Руслана Санникова и Дениса Вануйто, а также водителя Эдуарда Тимерхазиева. В Муравленко (ЯНАО) врачи скорой помощи спасли 32-летнего пассажира такси, которому стало плохо. Оказалось, что он пережил клиническую смерть.

В Салехарде бригада скорой помощи спасла 44-летнего мужчину, сердце которого не билось пять минут. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «В Салехарде спасли мужчину, сердце которого не билось пять минут. … Бригада скорой в считанные минуты после вызова приехала на помощь 44-летнему мужчине с сильной болью в груди, но пульса и дыхания у него уже не было», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально». Возобновить работу сердца удалось благодаря дефибриллятору и прибору для сердечно-легочной реанимации, который заменяет человеческие руки. Сейчас пациент лечится в кардиологии Салехардской окружной больницы и его жизни уже ничего не угрожает. Это заслуга врача-реаниматолога Виктора Дьячкова, фельдшеров Руслана Санникова и Дениса Вануйто, а также водителя Эдуарда Тимерхазиева. В Муравленко (ЯНАО) врачи скорой помощи спасли 32-летнего пассажира такси, которому стало плохо. Оказалось, что он пережил клиническую смерть.