Baza: во время перестрелки в Карабулаке погиб мужчина

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ "Шторм-2018". Челябинская область, военные, оружие, спецназ
Во время перестрелки в Ингушетии погиб случайный прохожий Фото:

В городе Карабулак (Ингушетия) во время перестрелки погиб мужчина. Еще трое сотрудников МВД получили ранения.

«Случайный прохожий погиб во время перестрелки с боевиками в Карабулаке. Личность мужчины пока не установлена», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что еще трое сотрудников МВД получили ранения. Один из пострадавших доставлен в больницу с ранением уха, остальные получили осколочные ранения.

По данным канала, в настоящее время продолжается спецоперация. На данный момент стрельба прекратилась, заключили в сообщении.

Ранее стало известно, что в городе Карабулак начались боестолкновения между правоохранительными органами и боевиками. Оперативным штабом региона был введен режим контртеррористической операции (КТО) для пресечения терактов, их последствий и защиты людей. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.

Обновлено в 10:19: информация о погибшем случайном прохожем не подтверждена силовиками. Об этом сообщает Минздрав Ингушетии. В официальном канале ведомства настоятельно рекомендуют доверять информации только из официальных источников.

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В городе Карабулак (Ингушетия) во время перестрелки погиб мужчина. Еще трое сотрудников МВД получили ранения. «Случайный прохожий погиб во время перестрелки с боевиками в Карабулаке. Личность мужчины пока не установлена», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что еще трое сотрудников МВД получили ранения. Один из пострадавших доставлен в больницу с ранением уха, остальные получили осколочные ранения. По данным канала, в настоящее время продолжается спецоперация. На данный момент стрельба прекратилась, заключили в сообщении. Ранее стало известно, что в городе Карабулак начались боестолкновения между правоохранительными органами и боевиками. Оперативным штабом региона был введен режим контртеррористической операции (КТО) для пресечения терактов, их последствий и защиты людей. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем. Обновлено в 10:19: информация о погибшем случайном прохожем не подтверждена силовиками. Об этом сообщает Минздрав Ингушетии. В официальном канале ведомства настоятельно рекомендуют доверять информации только из официальных источников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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