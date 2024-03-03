Baza: во время перестрелки в Карабулаке погиб мужчина

03 марта 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Во время перестрелки в Ингушетии погиб случайный прохожий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Карабулак (Ингушетия) во время перестрелки погиб мужчина. Еще трое сотрудников МВД получили ранения. «Случайный прохожий погиб во время перестрелки с боевиками в Карабулаке. Личность мужчины пока не установлена», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что еще трое сотрудников МВД получили ранения. Один из пострадавших доставлен в больницу с ранением уха, остальные получили осколочные ранения. По данным канала, в настоящее время продолжается спецоперация. На данный момент стрельба прекратилась, заключили в сообщении. Ранее стало известно, что в городе Карабулак начались боестолкновения между правоохранительными органами и боевиками. Оперативным штабом региона был введен режим контртеррористической операции (КТО) для пресечения терактов, их последствий и защиты людей. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем. Обновлено в 10:19: информация о погибшем случайном прохожем не подтверждена силовиками. Об этом сообщает Минздрав Ингушетии. В официальном канале ведомства настоятельно рекомендуют доверять информации только из официальных источников.

В городе Карабулак (Ингушетия) во время перестрелки погиб мужчина. Еще трое сотрудников МВД получили ранения. «Случайный прохожий погиб во время перестрелки с боевиками в Карабулаке. Личность мужчины пока не установлена», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что еще трое сотрудников МВД получили ранения. Один из пострадавших доставлен в больницу с ранением уха, остальные получили осколочные ранения. По данным канала, в настоящее время продолжается спецоперация. На данный момент стрельба прекратилась, заключили в сообщении. Ранее стало известно, что в городе Карабулак начались боестолкновения между правоохранительными органами и боевиками. Оперативным штабом региона был введен режим контртеррористической операции (КТО) для пресечения терактов, их последствий и защиты людей. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем. Обновлено в 10:19: информация о погибшем случайном прохожем не подтверждена силовиками. Об этом сообщает Минздрав Ингушетии. В официальном канале ведомства настоятельно рекомендуют доверять информации только из официальных источников.