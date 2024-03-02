02 марта 2024
01 марта 2024

В Перми на пешеходном переходе насмерть сбили девушку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, силовики, дорожное движение, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорога, автотранспорт, дорожная безопасность
В Перми расследуют смертельное ДТП, уточнили в УМВД по городу Фото:

В Перми возле ЦУМа водитель иномарки сбил девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Информацию о смертельном происшествии подтвердили в пресс-службе УМВД России по Перми.

«В Перми 3 марта рано утром недалеко от ЦУМа водитель Nissan Teana выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Solaris. Затем Nissan Teana врезался в пешеходов, переходивших улицу Ленина на зеленый свет. В аварии погибла девушка 2005 года рождения», — передает Properm.ru со ссылкой на данные представителей полиции.

По данным правоохранителей, в ДТП получили травмы еще два пешехода. Их доставили в больницу. Водитель автомобиля Nissan скрылся с места аварии, отметили в МВД.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми возле ЦУМа водитель иномарки сбил девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Информацию о смертельном происшествии подтвердили в пресс-службе УМВД России по Перми. «В Перми 3 марта рано утром недалеко от ЦУМа водитель Nissan Teana выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Solaris. Затем Nissan Teana врезался в пешеходов, переходивших улицу Ленина на зеленый свет. В аварии погибла девушка 2005 года рождения», — передает Properm.ru со ссылкой на данные представителей полиции. По данным правоохранителей, в ДТП получили травмы еще два пешехода. Их доставили в больницу. Водитель автомобиля Nissan скрылся с места аварии, отметили в МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...