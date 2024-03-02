В Перми на пешеходном переходе насмерть сбили девушку

В Перми возле ЦУМа водитель иномарки сбил девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Информацию о смертельном происшествии подтвердили в пресс-службе УМВД России по Перми.
«В Перми 3 марта рано утром недалеко от ЦУМа водитель Nissan Teana выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Solaris. Затем Nissan Teana врезался в пешеходов, переходивших улицу Ленина на зеленый свет. В аварии погибла девушка 2005 года рождения», — передает Properm.ru со ссылкой на данные представителей полиции.
По данным правоохранителей, в ДТП получили травмы еще два пешехода. Их доставили в больницу. Водитель автомобиля Nissan скрылся с места аварии, отметили в МВД.
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