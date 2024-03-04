В Екатеринбурге возле многоэтажки нашли труп. Фото

04 марта 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники регионального СКР и полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге возле многоэтажки прохожие обнаружили труп. На месте работают силовики. «Возле многоэтажки на улице Боровая, 23, лежит труп. На месте происшествия работают реанимация и полиция», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась в СУ СК РФ по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию. Обновлено 15:20 В СУ СКР URA.RU сообщили о том, что организован выезд на место происшествия. Как уточнили в ГУ МВД, признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге возле многоэтажки прохожие обнаружили труп. На месте работают силовики. «Возле многоэтажки на улице Боровая, 23, лежит труп. На месте происшествия работают реанимация и полиция», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась в СУ СК РФ по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию. Обновлено 15:20 В СУ СКР URA.RU сообщили о том, что организован выезд на место происшествия. Как уточнили в ГУ МВД, признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается.