В Екатеринбурге возле многоэтажки нашли труп. Фото

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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, труп, тело, ритуальная служба, похоронщики
На месте работают сотрудники регионального СКР и полиции Фото:

В Екатеринбурге возле многоэтажки прохожие обнаружили труп. На месте работают силовики.

«Возле многоэтажки на улице Боровая, 23, лежит труп. На месте происшествия работают реанимация и полиция», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Редакция URA.RU обратилась в СУ СК РФ по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Обновлено 15:20

В СУ СКР URA.RU сообщили о том, что организован выезд на место происшествия. Как уточнили в ГУ МВД, признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается.

Фото:

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В Екатеринбурге возле многоэтажки прохожие обнаружили труп. На месте работают силовики. «Возле многоэтажки на улице Боровая, 23, лежит труп. На месте происшествия работают реанимация и полиция», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась в СУ СК РФ по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию. Обновлено 15:20 В СУ СКР URA.RU сообщили о том, что организован выезд на место происшествия. Как уточнили в ГУ МВД, признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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