На месте работают сотрудники регионального СКР и полиции
В Екатеринбурге возле многоэтажки прохожие обнаружили труп. На месте работают силовики.
«Возле многоэтажки на улице Боровая, 23, лежит труп. На месте происшествия работают реанимация и полиция», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Редакция URA.RU обратилась в СУ СК РФ по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
Обновлено 15:20
В СУ СКР URA.RU сообщили о том, что организован выезд на место происшествия. Как уточнили в ГУ МВД, признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается.
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