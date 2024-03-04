В ХМАО нейросеть будет писать законы

IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников — по запросу нейросеть сможет сгененировать проект нормативно-правового акта. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры, курирующий блок информационных технологий, Павел Ципорин.
«ЮНИИТ занимается разработкой использования ИИ для подготовки проектов нормативных актов. Генеративная модель будет работать аналогично ChatGPT», — сообщил замгубернатора.
Разработку в числе прочих IT-проектов округа представили главе Минцифры Максуту Шадаеву во время визита в Ханты-Мансийск. Он высоко оценил уровень цифровой подготовки региона и его потенциал.
На основе генеративных моделей разрабатывается и нейроассистент губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Он получил имя «Миша».
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