04 марта 2024

В ХМАО нейросеть будет писать законы

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Югры разрабатывает нейросеть, которая сможет генерировать законопроект Фото:

IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников — по запросу нейросеть сможет сгененировать проект нормативно-правового акта. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры, курирующий блок информационных технологий, Павел Ципорин.

«ЮНИИТ занимается разработкой использования ИИ для подготовки проектов нормативных актов. Генеративная модель будет работать аналогично ChatGPT», — сообщил замгубернатора.

Разработку в числе прочих IT-проектов округа представили главе Минцифры Максуту Шадаеву во время визита в Ханты-Мансийск. Он высоко оценил уровень цифровой подготовки региона и его потенциал.

На основе генеративных моделей разрабатывается и нейроассистент губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Он получил имя «Миша».

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IT-блок югорского правительства разрабатывает аналог нейросетевой модели ChatGPT для чиновников — по запросу нейросеть сможет сгененировать проект нормативно-правового акта. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры, курирующий блок информационных технологий, Павел Ципорин. «ЮНИИТ занимается разработкой использования ИИ для подготовки проектов нормативных актов. Генеративная модель будет работать аналогично ChatGPT», — сообщил замгубернатора. Разработку в числе прочих IT-проектов округа представили главе Минцифры Максуту Шадаеву во время визита в Ханты-Мансийск. Он высоко оценил уровень цифровой подготовки региона и его потенциал. На основе генеративных моделей разрабатывается и нейроассистент губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Он получил имя «Миша».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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